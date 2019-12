Sanne Cant: “Niet slecht dat ik eens een slecht jaar heb. Mentaal kan dit me sterker maken” MCA/ODBS

29 december 2019

18u27 1

Sanne Cant gaat vanavond in Diegem op zoek naar haar tweede zege dit seizoen, na de Waaslandcross vorige week. Maar zelfs als ze vanavond wint en ook op het BK en WK hoge ogen gooit, zal dat haar slap jaar niet goedmaken, stelt Cant bij VTM NIEUWS. “Op zich is het normaal dat er eens een slecht jaar tussen zit, dat is menselijk. Als je altijd hebt meegestreden voor de zeges en dan lukt dat plots niet meer, is dat aanpassen. Maar misschien hoeft dat niet eens slecht te zijn. Mentaal kan je daar alleen maar sterker van worden.” Cant heeft het ook over haar kansen op het komende BK en straks het WK en natuurlijk ook over Diegem, waar ze recordhoudster is.