Sanne Cant na tiende tricolore: “Net als Liboton? Ik zal pas later beseffen wat dit betekent” DMM

12 januari 2019

17u33 0 Veldrijden Tien op rij. Sanne Cant heeft het huzarenstukje van Roland Liboton in de jaren tachtig herhaald. De 28-jarige wereldkampioene van IKO-Beobank was dan ook blij na haar Belgische titel in Kruibeke. Cant trekt met vertrouwen naar het WK, maar last eerst nog een stage in en daar moet zelfs de Wereldbeker in Pontchâteau voor wijken.

Het begon in de winter van 2009 in Ruddervoorde met een tweede plaats na Joyce Vanderbeken. De trein vertrok pas echt in 2010 met haar eerste tricolore in Oostmalle en zoveel jaar later blijft Sanne Cant op het BK maar verder denderen. De wereldkampioene veldrijden uit Lille croste in Kruibeke naar haar tiende Belgische titel. Een unicum in veldritland, althans bij de vrouwen. Eerder presteerde Roland Liboton in de jaren tachtig hetzelfde bij de mannen.

“Toen ik begon met veldrijden en mijn eerste titel pakte in Oostmalle, had ik niet gedacht dat het zo’n vaart zou lopen”, vertelde Cant na de wedstrijd. “Het is plezant dat het gelukt is. Ik denk dat dit van alle omlopen waarop ik Belgische kampioene ben geworden, toch wel de zwaarste is geweest. Ach, het is iets wat erbij kan op mijn Wikipedia-pagina. Dat Sven Nys zegt dat er nog makkelijk vijf bij kunnen? Misschien, maar dan moet ik minstens nog vijf jaar verder crossen. Ik neem het zoals het komt. Ik zal pas later beseffen wat dit wil zeggen, denk ik. Het wordt sowieso niet makkelijk voor iemand om dit na mij te evenaren.”

De concurrentie: “Er was niet veel aan Sanne te doen vandaag”

Cant nam in de modderbrij van Kruibeke de maat van haar nicht Loes Sels (Sauzen Pauwels) en Laura Verdonschot (Marlux-Bingoal), die voor de tweede keer in haar carrière naar een podiumplaats op het BK reed. Beiden hadden geen probleem om hun meerdere te erkennen in de wereldkampioene. “Ik had snel door dat er niets aan te doen was vandaag”, aldus de 22-jarige Verdonschot. “Dit parcours viel voor mij ook zwaar uit. Drie jaar geleden reed ik hier al eens tot mijn knieën in de modder, dus ik wist waaraan ik me kon verwachten. Door de regenval voor de wedstrijd werd het parcours ook steeds zwaarder. Ik kan wel vrede nemen met mijn derde plaats. Ik verlies van twee oudere dames met daarbij de wereldkampioene. Ik vind dat ik me op deze omloop wel een beetje achter mijn leeftijd mag verstoppen.”

Bij Loes Sels (33) iets meer ontgoocheling, maar ook zij vond dat er weinig tegen de tiende Belgische titel van Cant in te brengen was. “Het is wat het is. 16 seconden is niet zoveel, ik heb gereden voor wat ik waard was. Iedereen kon op deze omloop fouten maken en dat is mijn geval ook gebeurd na de eerste ronde. Op die schuine stukken moest je echt de acrobaat uithangen. Ach, het is geen schande om tweede te zijn na de wereldkampioene. Het was wellicht nog mijn enige kans om eens het BK te pakken, maar op dit parcours moest iedereen de wet van de sterkste ondergaan.”

Cant: “Ik zou mezelf niet als WK-favoriete beschouwen”

Ondanks haar val vorige week in Brussel met een grote blauwe plek tot gevolg had Cant weinig twijfels. “Ik moest deze week rust nemen, maar toen ik hoorde dat dit parcours heel lastig was, wist ik dat er zonder off-day eigenlijk weinig kon misgaan. Ik voelde me de voorbije weken steeds sterker worden. Het is plezant dat het gelukt is. Nu ben ik toch op zijn minst weer een jaar gerust met een trui om mijn schouders.”

Op naar het WK dan? Waar Cant na Bièles en Valkenburg in Bogense voor een hattrick wil gaan. “Iedereen zegt dat ik een minder seizoen rijd, dus ik beschouw mezelf niet als de topfavoriete. Dat zijn de Nederlandse dames. Ik denk aan Vos en Brand. Betsema is iets moeilijker in te schatten. Er zal in Denemarken ook veel van het weer afhangen. Het is nog veraf. We zien wel nog wat er tussenin gebeurt.”

Geen Wereldbeker in Pontchâteau

In die periode tussen het BK en het WK trekt Cant sowieso weer op stage naar Benicassim. De wereldkampioene voelt dat ze nog een extra trainingsperiode nodig heeft om top te zijn op het WK. Ze kiest er bovendien ook voor om de Wereldbeker-manche in Pontchâteau links te laten liggen. “Dat valt niet te rijmen met een stage. Als je die wedstrijd serieus wil aanpakken, dan moet je er ook naartoe leven. Een stage met Pontchâteau daartussen lukt nauwelijks. Dan moet je extra rust nemen om goed aan die wedstrijd te beginnen. Ik kies dus liever voor een langere trainingsperiode. Ik ben ook geen leider in de Wereldbeker en kan het eindklassement toch niet meer winnen. Een tweede of derde plaats zal mijn seizoen in dat opzicht niet maken of kraken. Ik rijd in principe nog Otegem en Hoogerheide voor het WK. Met daar tussenin dus mijn stage.”

“Met alle respect voor de supporters, maar dit was geen echte BK-sfeer”

Tot slot kwam Cant ook nog even terug op de eerste zaterdag-editie van het BK voor vrouwen. In het verleden startte het vrouwenpeloton telkens op zondag voor de mannelijke elite- en beloftenrenners. Een flinke slok op de korrel qua beleving, vindt Cant. “De keuze voor zaterdag is naar mijn mening nog steeds geen promotie, neen. Morgen staat hier tien keer meer volk. Dat is logisch, hé. Dan is het ook plezanter crossen voor ons. Ik zeg dat natuurlijk met alle respect en dank voor de supporters die er vandaag wel bij waren. Normaal rijd je tussen een muur van mensen en nu zag ik sommige fans gewoon heen en terug lopen en een praatje slaan. Van een echte BK-sfeer kon je dus moeilijk spreken. Normaal zie je dat niet.”