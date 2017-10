Sanne Cant moet uitzieken, komend veldritweekend voorlopig niet in gevaar DMM

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Een dag na haar gedwongen opgave in Ronse is Sanne Cant nog niet de oude, maar beterschap is wel merkbaar. De wereldkampioene in het veld hoopt de komende dagen het normale eetpatroon te kunnen hervatten en tijdig fit te geraken voor het komende veldritweekend.

Cant bracht een nachtje door op de spoeddienst van het UZ Gent wegens buikkrampen en deed geen oog dicht in de nacht van zaterdag op zondag. Toch startte ze in de DVV Verzekeringen Trofee in Ronse, maar daar moest ze al vroeg afstappen. Cant trok zondagavond nog naar een maag- en darmspecialist. "Daar kreeg ik iets om te ontlasten en dat heeft geholpen", laat Cant optekenen in een persbericht van haar team IKO-Beobank. "Het gaat dus beter, maar helemaal oké is het nog niet. Eten blijft moeilijk en het is nu dag per dag bekijken hoe mijn maag zich herstelt. Dinsdag staat voor de zekerheid nog een doktersbezoek gepland. Komend veldritweekend komt voorlopig niet in het gedrang."

