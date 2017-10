Sanne Cant is "nog niet topfit" maar werkt voorziene crossprogramma af Bewerkt door GVS

10u45

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Wereldkampioene Sanne Cant zal dit weekend haar voorziene programma, morgen de Poldercross in Kruibeke en zondag de Superprestigewedstrijd te Zonhoven, afwerken. De renster van Iko-Beobank kreeg na de Berencross van afgelopen zaterdag af te rekenen met maag- en darmklachten en moest zelfs opgeven daags nadien in de GP Mario De Clercq in Ronse.

"Sanne Cant is aan de beterhand", verzekerde manager Christoph Roodhooft. "Zij heeft wel haar voorziene trainingsschema niet kunnen afwerken maar ze kan dit weekend de dubbel, Kruibeke en Zonhoven, rijden. Echt helemaal topfit is ze evenwel nog niet."



Sanne Cant werd na de Berencross van Meulebeke getroffen door maag- en darmklachten. Zo erg zelfs dat ze afgelopen zaterdagnacht doorbracht op de spoedafdeling van het UZ Gent. Zondag startte ze nog in de GP Mario De Clercq in Ronse maar moest die cross halfweg verlaten. De wereldkampioene ging daarna langs bij een maag- en darmspecialist. In de loop van de week was er voldoende beterschap merkbaar waardoor ze hervat in de Poldercross van Kruibeke.