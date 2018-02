Sanne Cant hield het na wereldtitel bij rustig feestje: "Nu hoef ik mijn kleerkast niet op te ruimen" YP

04 februari 2018

12u33

Bron: Belga 1

Sanne Cant heeft een rustige feestnacht achter de rug. Ze vierde samen met haar team in het hotel en zette geen stapje in de wereld. "Ik ben heel bij dat ik mijn wereldtitel heb verlengd. Nu hoef ik mijn kleerkast niet op te ruimen", lachte ze vanochtend op een persmoment met de ploeg.

Vorig jaar vierde de kersverse wereldkampioene met de Nederlandse vrouwen. "Ik ben nu bij de ploeg gebleven", zei ze, "ik kreeg wel enkele berichtjes van de Nederlandse meisjes en ze vroegen me waar ik bleef, maar we hebben het gezellig gemaakt in ons ploeghotel. Het was een feestje, maar niet zo stevig als vorig jaar."

Cant verdedigde met verve haar wereldtitel na een strijd met Katie Compton. "Het is jammer voor haar", verklaarde ze, "ze is 39 jaar en ze was er al een paar keer dicht bij. Ik had het haar ook gegund en had met een tweede plaats na haar kunnen leven. Ze verdiende die trui, maar helaas voor haar pak ik hem nu voor de tweede keer. Voor mij is het belangrijk dat je de regenboogtrui vaak ziet in het veld. Katie rijdt ook veel crossen en dat is niet bij alle meisjes het geval."

"Mijn eerste regenboogtrui was bijzonder emotioneel", zei ze, "het was een opluchting dat ik die eindelijk greep. Dit jaar is echt voorbijgevlogen en ik heb er enorm van genoten. Ik ben blij dat ik de trui nog een jaar mag dragen. Het is ook gemakkelijk. Nu hoef ik mijn kleerkast niet op te ruimen en kan ik gewoon wat nieuwe regenboogtruien er bij leggen."

Cant maakte het verschil op de loopstroken en tijdens enkele technische passages. Compton was goed op de 'powerstukken'. "Je weet vooraf nooit hoe het parcours er helemaal bij zal liggegn", zei ze, "je moet in de eerste plaats conditioneel in orde zijn. Ik heb vooraf veel looptrainingen gedaan, dat heeft me wellicht geholpen, maar niemand had vooraf verwacht dat het parcours zo zwaar zou zijn. Maar ook indien het minder lopen was, had ik volgens mij deze titel wel kunnen binnenhalen. Ik kon in alle omstandigheden op dit parcours wel uit de voeten."

Volgt na een tweede wereldtitel ook meer startgeld? "Dat is iets waar Philip (Roodhooft) zich mee bezighoudt. Ik weet niet wat er zou gebeurd zijn, indien ik geen wereldkampioen was geworden. Dat maakt nu ook niet uit, maar inderdaad het zal wel een verschil maken in het startgeld. Ik ben in de eerste plaats blij dat ik van mijn sport kan leven, van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken en de rekeningen kan betalen. Er zijn slechts weinig Belgische vrouwen prof en ik hoop dat dit positief evolueert in de toekomst er nog enkele jonge jeugd bij komt. In Nederland zijn er enkele nieuwe jonge vrouwen bijgekomen, maar in België blijven we precies wat haperen."

De podiumceremonie en festiviteiten van het team werden een beetje verstoord door het incident met de security. Roodhooft en diens vrouw werden zelfs opgepakt, maar kwamen er finaal met verontschuldigingen vanaf van de politie die hen ook aanraadde om klacht in te dienen tegen de security. "Heel dat incident is aan mij voorbij gegaan", vertelde ze, "ik heb er niets van gezien en ben pas later op de hoogte gebracht. Indien ik het had geweten, had ik me er zeker ook mee bemoeid. Uiteindelijk was het wel geen domper op de feestvreugde. Plezant was het even niet voor hen, maar eens op het feestje hebben we er ons niets meer van aangetrokken."