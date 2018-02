Sanne Cant demonstreert in Hoogstraten en is alleen leidster in klassement Redactie

11 februari 2018

14u47

Bron: Belga 0 Veldrijden De 27-jarige Sanne Cant heeft vandaag op autoritaire wijze de Superprestigecross in Hoogstraten gewonnen. Zij zette reeds in de eerste ronde een solo op die en werkte die netjes af, meteen goed voor haar achttiende zege van het seizoen. De Nederlandse Maud Kaptheijns werd tweede en de Britse Helen Wyman finishte als derde. De Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado legde beslag op de vierde plaats voor Annemarie Worst.

Sanne Cant is met deze zege nu alleen leidster in de stand van de Superprestige met 92 punten achter haar naam. Net één meer dan Kaptheijns. Volgende week zaterdag valt in Middelkerke, met de achtste manche, het doek over de Superprestige.



Het was Sanne Cant die meteen alle aandacht opeiste en resoluut aan de leiding ging rijden. Maud Kaptheijns, die net als de wereldkampioene 77 punten telde in het klassement, kon nog even volgen maar op een zware modderige strook ontdeed Cant zich van de Nederlandse. De wereldkampioene begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 8 seconden op Kaptheijns. Een groepje met de Britse Helen Wyman, de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado met Annemarie Worst volgden wat verderop.

Cant bleef de wetten dicteren en Kaptheijns deed er alles aan om de kloof met haar naaste concurrente tot het minimum te beperken. Achter die twee vormde zich een groepje met Helen Wyman, Ellen Van Loy, Ceylin Del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en de Britse Nikki Brammeier. Dit gezelschap werd bij een tempoversnelling van Ceylin Del Carmen Alvarado helemaal uiteengeranseld. Helen Wyman repte zich naar de Nederlandse en liet haar snel achter. Kaptheijns reed zich daarna vast in een afsluiting en verloor zo tijd. Cant mocht de laatste ronde aansnijden met een voorsprong van 34 seconden op Maud Kaptheijns en 39 seconden op Helen Wyman. Ceylin Del Carmen Alvarado volgde als vierde en Annemarie Worst bolde als vijfde rond. Cant kwam niet meer in de problemen en haalde het ruim afgescheiden.