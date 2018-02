Sanne Cant demonstreert in Hoogstraten en is alleen leidster in klassement - Iserbyt beste bij de beloften Redactie

11 februari 2018

14u47

Bron: Belga 0 Veldrijden De 27-jarige Sanne Cant heeft vandaag op autoritaire wijze de Superprestigecross in Hoogstraten gewonnen. Zij zette reeds in de eerste ronde een solo op die en werkte die netjes af, meteen goed voor haar achttiende zege van het seizoen. De Nederlandse Maud Kaptheijns werd tweede en de Britse Helen Wyman finishte als derde. De Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado legde beslag op de vierde plaats voor Annemarie Worst.

Sanne Cant is met deze zege nu alleen leidster in de stand van de Superprestige met 92 punten achter haar naam. Net één meer dan Kaptheijns. Volgende week zaterdag valt in Middelkerke, met de achtste manche, het doek over de Superprestige.



Het was Sanne Cant die meteen alle aandacht opeiste en resoluut aan de leiding ging rijden. Maud Kaptheijns, die net als de wereldkampioene 77 punten telde in het klassement, kon nog even volgen maar op een zware modderige strook ontdeed Cant zich van de Nederlandse. De wereldkampioene begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 8 seconden op Kaptheijns. Een groepje met de Britse Helen Wyman, de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado met Annemarie Worst volgden wat verderop.

Cant bleef de wetten dicteren en Kaptheijns deed er alles aan om de kloof met haar naaste concurrente tot het minimum te beperken. Achter die twee vormde zich een groepje met Helen Wyman, Ellen Van Loy, Ceylin Del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en de Britse Nikki Brammeier. Dit gezelschap werd bij een tempoversnelling van Ceylin Del Carmen Alvarado helemaal uiteengeranseld. Helen Wyman repte zich naar de Nederlandse en liet haar snel achter. Kaptheijns reed zich daarna vast in een afsluiting en verloor zo tijd. Cant mocht de laatste ronde aansnijden met een voorsprong van 34 seconden op Maud Kaptheijns en 39 seconden op Helen Wyman. Ceylin Del Carmen Alvarado volgde als vierde en Annemarie Worst bolde als vijfde rond. Cant kwam niet meer in de problemen en haalde het ruim afgescheiden.

Sanne Cant kijkt uit naar tweestrijd met Kaptheijns om eindwinst

Dankzij haar achttiende zege van het seizoen is Sanne Cant nu alleen leidster in de Superprestige met 92 punten achter haar naam. Zij telt welgeteld één puntje meer dan haar naaste concurrente Maud Kaptheijns. Volgende week zaterdag zal in Middelkerke, waar de laatste manche op de agenda staat, wellicht zwaar strijd geleverd worden voor de eindzege.

"Ik voelde me van bij de start best wel in orde. Ik ben direct naar de leiding gereden en die plaats heb ik niet meer afgestaan", verduidelijkte Sanne Cant. "Het was niet de bedoeling om meteen alleen op kop te komen maar ik kon toch moeilijk ineens remmen en wachten op de rest. Ik heb wel mijn eigen ding kunnen doen. Zo is het plezant crossen."

"Volgende week valt de beslissing over de Superprestige. Er komt sowieso een mooie tweestrijd aan. Hopelijk heeft er in Middelkerke niemand pech en is er niemand ziek zodat we in de beste omstandigheden kunnen vechten voor de overwinning en de punten. De sterkste moet daar winnen op een technisch parcours", gaf Sanne Cant nog mee.

Eli Iserbyt wint bij de beloften

De 20-jarige Eli Iserbyt heeft in Hoogstraten de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige bij de beloften gewonnen. De wereldkampioen wou zijn regenboogtrui showen en verkoos daarom om de wedstrijd af te werken bij de beloften in plaats van bij de elite. Thijs Aerts werd in de schaduw van de veilinghallen tweede voor de Nederlander Jens Dekker.

Voor Iserbyt werd het zijn tweede zege in evenveel dagen. Hij won zaterdag ook al de Krawatencross in Lille. In de stand van de Superprestige blijft de Nederlander Sieben Wouters leider met 78 punten. Adam Toupalik is tweede (72) en de Nederlander Jens Dekker (69) derde. Toon Vandebosch volgt met 62 punten op de vierde plaats.

De beloften konden, na een eerste valse start, uiteindelijk dan toch aan hun wedstrijd beginnen. Het was Belgisch kampioen Thijs Aerts die meteen de leiding nam. Tot Eli Iserbyt vrij snel het commando overnam. De ploegmakkers Jens Dekker en Adam Toupalik sloegen de handen in elkaar en trokken op jacht naar de wereldkampioen maar zouden hem nooit vervoegen. Tot Thijs Aerts zijn tweede adem vond en op en over de twee ploegmaten ging. Iserbyt kwam niet meer in de problemen en haalde het afgescheiden met bijna een halve minuut voorsprong op Thijs Aerts.

"Die herstart vond ik wat raar. Bij de eerste start blies er iemand op een fluitje en iedereen vertrok ook al stonden de startlichten nog op rood. Maar waarom moest dat zo lang duren voordat de commissarissen een beslissing namen om te herstarten? Dat snap ik niet. Voor de rest geen probleem. Ik win hier opnieuw", lachte Eli Iserbyt.

Bij de juniores ging de zege naar de Nederlander Ryan Kamp. Vijf renners, Niels Vandeputte, Xander Geysels, de Nederlanders Pim Ronhaar met Ryan Camp en de Tsjech Tomas Kopecky, kleurden de wedstrijd. Ronhaar versnelde en samen met Vandeputte en Kamp trokken zij als leiders de slotronde in. Uiteindelijk was Ryan Kamp de sterkte.

Hij won eerder ook al de crossen in het Nederlandse Gieten en Ruddervoorde en is de nieuwe leider in het klassement van de Superprestige met 96 punten. De Tsjech Tomas Kopecky volgt met twee punten minder achter zijn naam op de tweede plaats. Nederlander Pim Ronhaar totaliseerde 76 punten en staat derde. Beste Belg is Jarno Bellens met een vierde plaats. Hij verzamelde 65 punten.

Bij de nieuwelingen was Dante Coremans de sterkste. Het werd zijn veertiende seizoenzege. Coremans had een taaie klant aan zijn teamgenoot Salvador Alvarado. Uiteindelijk kon eerstgenoemde de Nederlander toch achter zich laten. Lennert Belmans eigende zich de derde plaats toe. Bij de nieuwelingen is er geen klassement voor de Superprestige.