Sanne Cant baalt enorm na teleurstellend WK: “Na seizoen alles op een rijtje zetten” JDK/MCA/ABD

01 februari 2020

16u33

Bron: Eigen berichtgeving/VTM Nieuws 0 WK veldrijden Drie jaar droeg ze de regenboogtrui met gepaste trots, Sanne Cant (29). Maar nu is ze hem kwijt. En dat deed pijn, daar in Dübendorf. “Ik geloofde erin, het goeie gevoel was terug. Dacht ik. Maar in plaats van op te schuiven naar voor, schoof ik op naar achter.”

Mokerslag. En die kwam aan bij Sanne Cant. Kop in kas liep ze door, in de ‘mixed zone’. Té ontgoocheld om te reageren. Alle begrip. “Sorry, ik had er even geen zin in, jongens”, klonk het, eenmaal de eerste teleurstelling doorgespoeld. Ook gespot in de schaduw van het podium: het bemoedigende schouderklopje van Laura Verdonschot, lief voor en begaan met haar zes jaar oudere landgenote. “Dit verdient Sanne niet. Ze blijft ervoor vechten en heeft ons al heel veel gegeven”, gaf de Limburgse mee aan VTM-collega Merijn Casteleyn. Cant, duidelijk even van haar melk: “Ja… klopt. (slikt even) Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Maar het was een mooi gebaar van Laura.”

Het was al een k*tseizoen. En ik heb er nog een extra k*tdag aan vastgebreid Sanne Cant

Waar het schoentje wrong? Cant wist het niet. “Die ene goeie, speciale dag die er móest komen, was er duidelijk niet. Ik voelde me in de startfase al niet super. Om niet te zeggen écht slecht. Maar ik dacht: ‘ik kom er wel door, zo meteen schuif ik wel op’. Ik schóóf ook op. (lachje) Naar achter in plaats van naar voor. Na één ronde was de schade al enorm.” Vreemd, vond Cant. “Niet dat ik dit totáál niet zag aankomen. Zó naïef ben ik nu ook weer niet, daar ben ik inmiddels te oud voor geworden. Maar de beterschap van de voorbije weken stemde me optimistisch. Ik dacht dat ik op schema zat. En geloofde erin. Ik had terug dat goeie gevoel. 100% gezond was ik afgelopen week niet — je hoort me misschien nog een beetje aan. Het is de slappe koord waarop je balanceert als je naar je topvorm toegroeit. Dan kan het weer, bij voorbeeld, daar zijn impact op hebben. En voel je je soms wat ‘ziekerig’. Maar daar wil ik me niet achter verschuilen. Het is geen excuus.”

Twaalfde. De wereldtitelstrijd past in het rijtje van Gavere (14de) en Namen (15de). ‘By far’ haar drie slechtste crossen van het seizoen. “Het was al een k**seizoen. En ik heb er nog een extra k**dag aan gebreid. Als je na drie jaar die regenboogtrui moet inleveren, zorgt dat logischerwijze voor ontgoocheling. Tja… kan gebeuren. Da’s ’t leven, niks aan te doen. Morgen gaat de zon weer op, hoor. Hoe het nu verder moet? Ik start woensdag in Maldegem met mijn Belgische tricolore. Ook een mooie trui, die ik met fierheid zal dragen. Ik rijd in principe nog alles mee. Mét ambitie. Dat goeie gevoel van de voorbije twee weken kan niet weg zijn, dus moet er nog wel iets ‘uitkomen’. Na Oostmalle zal ik dan alles eens op een rijtje zetten. En zien hoe ik het naar volgend seizoen toe moet aanpakken.”

Bondscoach Vanthourenhout: “Sanne vroeg aan mij of ze moest opgeven”

Bondscoach Sven Vanthourenhout zag vanaf de eerste ronde dat het niet goed zat bij Cant. “Na 500 meter zag ik een gelaatsuitdrukking bij Sanne die ik eigenlijk niet gewoon ben om te zien”, vertelde Vanthourenhout aan onze journalist ter plekke. “Ik wist meteen dat het niet goed zat. Ze vroeg aan mij of ze moest stoppen of verder rijden. Ik heb haar de keuze gelaten. Ik vind het moedig dat ze toch heeft doorgebeten, want ik vreesde er op een bepaald moment voor.”