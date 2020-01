Roland Liboton voorbij: Sanne Cant pakt in Antwerpen elfde Belgische titel op rij XC

11 januari 2020

15u57 20 BK veldrijden Sanne Cant heeft haar elfde Belgische veldrittitel op rij beet. De 29-jarige wereldkampioene rekende in Antwerpen af met Laura Verdonschot en Ellen Van Loy.

Op het strand van Sint-Anneke mikte Sanne Cant op een elfde titel op rij. Eentje meer dan Roland Liboton, die in de jaren 80 tienmaal na elkaar Belgisch kampioen werd. Cant ging alvast goed van start en reed met Laura Verdonschot en Ellen Van Loy weg van de tegenstand. Het verwachte trio bij de dames.

In ronde twee (van de vier) stoomde Cant door het zand, Verdonschot en Van Loy hadden geen antwoord in huis op de versnelling van de wereldkampioene. De vogel was gaan vliegen. Vijf seconden werden er acht, acht werden er veertien.

In de slotfase was het voor Cant een kwestie om recht te blijven. En dat deed ze ook. Zo veroverde ze voor de elfde keer de Belgische driekleur bij de dames. Maakt ze volgend jaar het dozijn vol? De kans is groot.