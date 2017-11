Roland Liboton beleeft moeilijke periode: “Je leven lijkt voorbij” XC

09u19

Bron: De Zondag 0 liboton roland Veldrijden Roland Liboton mocht dit jaar zestig kaarsjes uitblazen. Klinkt aangenaam, maar daar heeft het veldriticoon het naar eigen zeggen niet makkelijk mee. “Ik kan het moeilijk aanvaarden. Je leven lijkt voorbij. Uiteindelijk heb ik heb nog één droom: gezond blijven, zolang mogelijk”, klonk het bij Liboton, die deze zomer zijn moeder en schoonbroer verloor.

Liboton, die de jaren tachtig in het veld domineerde, moet de laatste tijd dus heel wat verwerken. De gewezen veldritkampioen kwam in De Zondag ook even terug op de dood van zijn moeder. “Ik heb in heel mijn leven één keer echt ruzie gemaakt met haar. Een maand voor ze stierf. We hebben de kans niet gekregen dat goed te maken. Dat doet veel pijn. In het dodenhuis, waar ze opgeborgen lag, ben ik even met haar alleen geweest. Ik heb toen dingen kunnen zeggen die ik voordien niet kon. Dat heeft toch iets goed gemaakt”, vertelde Liboton.

“Mijn vader is sinds haar door een stille man geworden. Hij is er 81 nu. We hebben ons deel wel gehad dit jaar. Enkele weken na ons moeder verongelukte ook mijn schoonbroer. Met zijn auto op een middenberm gereden. Zijn slijpschijf, die achterin zijn wagen lag, is door zijn kop gevlogen. Hij was er nog maar 58. Een goede vent, de Patrick.”

Een zware periode voor de gewezen veldrijder, die vandaag enkel nog als parcourskeurder aan het werk is. “Ik doe dat graag, en ik kan dat goed”, aldus de man die viermaal wereldkampioen werd, én tien keer na elkaar Belgisch kampioen. “Toen was de concurrentie nochtans groter dan nu”, luidde het bij Liboton. “Ik kan je direct zeven grote namen noemen van de jaren tachtig. Wie heb je vandaag? Mathieu en Wout. Dat is spijtig. Ik zie anderen die goed zijn. Maar ze leggen zich veel te snel neer bij de suprematie van die twee. Als ik destijds dacht dat een ander beter was, dan ging ik dag en nacht trainen. Die drang voel ik vandaag niet. Of ze hebben de ballen niet.”

Photo News Liboton in 1986 als Belgisch kampioen.

Aldo Tonnoir Liboton veroverde in 1984 zijn vierde regenboogtrui.