Roland Liboton achterna: Sanne Cant kroont zich in Kruibeke voor tiende keer op rij tot Belgisch kampioene veldrijden DMM/XC

12 januari 2019

15u51 25 Veldrijden Wie anders dan Sanne Cant (IKO-Beabank) is in Kruibeke Belgisch kampioene veldrijden geworden. Haar tiende titel op rij. De wereldkampioene haalde het in de modder voor haar nicht Loes Sels (Sauzen Pauwels) en Laura Verdonschot (Marlux-Bingoal).

Vooraf een beetje spanning. Sanne Cant was vorig week onzacht in aanraking gekomen met de Brussels grond in de DVV-Trofee. Het resultaat was een fikse blauwe plek en een trainingsweek die niet bracht wat Cant er van verwacht had. Grootste uitdagers Loes Sels en Laura Verdonschot roken hun kans. De zware en modderige omloop in Kruibeke moest uitsluitsel brengen.

Daarin toonde Cant meteen dat zij het alfavrouwtje was. De wereldkampioene stormde op de eerste modderige stroken naar de kop van de wedstrijd met Loes Sels in haar spoor. Ook Ellen Van Loy en Laura Verdonschot waren op de afspraak al moesten zij na valpartijen op de glibberige brij in Kruibeke de rol lossen.

Dat het zwaar was, bewezen de rondetijden. Die bedroegen goed twaalf minuten, waardoor de vrouwen uiteindelijk maar vier ronden zouden afwerken. Cant liet het ondanks een sporadische schuifpartij niet aan haar hart komen. Sels bleef even tegenspartelen, maar ook zij moest al snel haar meerdere erkennen in Cant.

De wereldkampioene maakte er een fraaie solotocht van. Zo kroonde ze zich voor de tiende keer op rij tot Belgisch kampioene in het veld. Een herhaling van het kunststukje van Roland Liboton, die in de jaren 80 tienmaal na elkaar Belgisch kampioen werd. Sels moest vrede nemen met de tweede plek, Verdonschot mocht als derde mee op het podium.