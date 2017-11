Roger De Vlaeminck schiet nog met scherp: "Ik denk dat Van Aert er niet genoeg voor doet" Mike De Beck

Bron: Humo 0 Photo News Simon Mouton Veldrijden 70 jaar is hij ondertussen, maar Roger De Vlaeminck schiet nog steeds met scherp. Als voormalig wereldkampioen in het veld kijkt 'Le Gitan' nog steeds met argusogen naar de veldritwereld. "Als je naar Van der Poel kijkt, dan kijk je naar kunst", is De Vlaeminck onder de indruk.

"Wat een fan-tas-ti-sche coureur. Hoe die door de modder ploegt, hoe die in de modder afdaalt, hoe die de bochten aansnijdt." De Vlaeminck raakt in weekblad Humo maar niet uitgepraat over de stijl van Mathieu van der Poel. De Nederlandse renner raast van de ene overwinning naar de andere in het huidige veldritseizoen. "Van der Poel is inderdaad veel beter dan de rest, en spannend is het niet, maar ik kan ontzettend genieten van zijn enorme klasse. Hij zit op zijn fiets als zat hij op restaurant. Ontspannen, zelfverzekerd, genietend. Die kijkt nooit om. Hij rijdt en hij ziet niemand meer terug."

Van een tweestrijd met Wout van Aert, zoals vorig seizoen, is er momenteel nog weinig sprake. Toch blijft Roger De Vlaeminck ook fan van de huidige wereldkampioen. Al denkt hij dat Van Aert nog beter kan doen. "Ik blijf óók supporter van Wout. Die is bijna even goed, maar het ontbreekt hem aan snelheid. Van der Poel heeft een enorme versnelling, kan in geen tijd optrekken. Van meet af aan maakt hij zijn tegenstanders kapot. Ik denk ook dat Van Aert er niet genoeg voor doet."

Het is een stelling die kan tellen en ook enige duiding vereist. "Net omdat hij die pure snelheid mist. En met snelheid kun je het hele veld uiteen rijden", zet De Vlaeminck zijn woorden kracht bij. Toch wil de voormalige veldrijder geen kwaad woord kwijt over Van Aert. "We komen goed overeen, Wout en ik. Hij stuurde mij ook een sms voor mijn verjaardag, dat apprecieer ik."

