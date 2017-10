Rob Peeters wordt voor de derde keer vader en laat verstek voor Ruddervoorde 22u25 294 rv Veldrijden Veldrijder Rob Peeters is zaterdagmiddag voor de derde keer vader geworden. Peeters past daarom voor de Superprestige van zondag in Ruddervoorde. De 32-jarige prof bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice verwelkomt een dochtertje, Nena. Ze is het zusje van zoontjes Siem en Tuur.

Het was rond het middaguur toen Peeters een telefoontje kreeg van Angela, zijn echtgenote. In plaats van het rennerspark in het Nederlandse Rosmalen op te rijden voor de GP van Brabant, maakte hij rechtsomkeer richting Dessel omdat Angela's water gebroken was. Dat meldt zijn team in een persbericht.



"Een paar uur later bereikte ons het nieuws dat alles prima was verlopen en Angela een flinke dochter op de wereld had gezet", zo klinkt het.





Snelle race vd dag beloond met een dochter Nena #bijna autobevalling @vdvelde_angela pic.twitter.com/o8xZ1ulNO1 Rob Peeters(@ peetersrob) link