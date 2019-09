Rectavit Series volgen Soudal Classics op, nieuw seizoen start in Pelt AB

10 september 2019

12u16

Bron: Belga 0 Veldrijden De Soudal Classics zullen vanaf komend seizoen door het leven gaan als Rectavit Series. Dat heeft organisator Golazo sports dinsdag laten weten. Rectavit is een zusterbedrijf van Soudal. De Rectavit Series starten op 6 oktober met een veldrit in Pelt en tellen in totaal vijf manches.

Na de openingsmanche in Pelt volgt de Jaarmarktcross in Niel op 11 november. Vervolgens trekken de renners naar Sint-Niklaas voor de Waaslandcross (21/12). In februari 2020 valt het doek met de koersen in Leuven (22/02) en Waregem (26/02).

"De start op 6 oktober is een absolute topdatum vooraan in het seizoen", legt Erwin Vervecken van Golazo sports uit. "Ook de oerklassieker in Niel, de traditionele Jaarmarktcross op 11 november, vervoegt de Rectavit Series.

Op 21 december staat de cross van Sint-Niklaas geprogrammeerd op een nieuw en spectaculair parcours. Op 22 februari trekken we naar Leuven, in 2021 decor van het WK wielrennen op de weg. Waregem is vier dagen later opnieuw de gaststad voor de Cyclocross Masters, de spectaculaire afsluiter van een hopelijk boeiend en spannend seizoen.”

De Rectavit Series zijn ook dit jaar een reeks overkoepelende veldritten en geen regelmatigheidscriterium in strikte zin van het woord. Renners kunnen tijdens de verschillende manches dus geen punten verdienen, en er is geen algemeen klassement met finaal een eindwinnaar.

Programma Rectavit Series 2019-2020:

Zondag 6 oktober: Pelt

Maandag 11 november: Niel

Zaterdag 21 december: Sint-Niklaas

Zaterdag 22 februari 2020: Leuven

Woensdag 26 februari 2020: Waregem

