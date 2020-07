Radicale koerswijziging in het veldrijden op komst: “Startgelden zullen verdwijnen” Redactie

08 juli 2020

13u05

Het systeem van hoge startgelden in het veldrijden gaat definitief op de schop. Dat meldt wielerwebsite Wielerflits. Het prijzengeld zou anderzijds dan wel hoger worden ter compensatie. Flanders Classics en Golazo zijn op zoek naar manieren om de kosten voor de organisatoren te drukken.

De coronapandemie zal het er voor de organisatoren van de Belgische crossen niet makkelijker op maken om het hoofd boven water te houden. Daarom worden pistes onderzocht om de kosten naar beneden te halen. Volgens Wielerflits werken Flanders Classics en Golazo, met nog enkele andere partijen, aan een plan om de uitgaven van organisatoren structureel te verminderen.

Het afstappen van de startgelden, en tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de prijzengelden, zou al druk van de ketel halen. Het zou voor een kostendaling van zo’n dertig procent zorgen. De top vijftien van de UCI-ranking zou wel nog kunnen rekenen op een vaste minimale onkostenvergoeding. En elke organisator zou ook nog een extra, vooraf vastgelegd bedrag mogen besteden, bovenop de onkosten voor die top vijftien. De plannen zitten volgens Flanders Classics en Golazo in een afrondende fase.

“We streven naar transparantie, maar daarvoor is het nu nog te vroeg”, aldus Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics bij Wielerflits. “Er is nood aan een fundamentele verandering van het systeem. Het is sowieso professioneler om te vergoeden naargelang prestaties en UCI-ranking in plaats van af te gaan op het gevoel hoeveel een renner waard is.”

Iserbyt: “Laat ons eerst en vooral de beloofde transparantie gebruiken om te overleggen”

Op Twitter reageerde profcrosser Eli Iserbyt intussen. De West-Vlaming is not amused. “Laat ons eerst en vooral de beloofde transparantie gebruiken om te overleggen en te communiceren met de renners/rensters/teams zelf”, schrijft hij. “Onnodige commotie creëren en reacties uitlokken is het laatste wat de sport in deze tijd nodig heeft!”

