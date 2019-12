Quinten Hermans zegeviert in Essen na knappe solo, Štybar twaalfde

Quinten Hermans toonde zich de beste in de Ethias Cross van Essen. De 24-jarige renner van Telenet-Baloise Lions koos snel voor de solo en rondde die fraai af. Na Beringen de tweede zege van het seizoen voor Hermans. Laurens Sweeck werd tweede, Tom Pidcock legde beslag op de derde plek. Zdenek Stybar eindigde in zijn eerste cross van het seizoen als twaalfde.

Onder andere Mathieu van der Poel, Toon Aerts en Eli Iserbyt vertoeven nog op winterstage in Spanje en ontbraken aan de Belgisch-Nederlandse grens. Wel van de partij: Zdeněk Štybar. In ‘zijn’ Essen keerde de Tsjech zonder hoge verwachtingen terug het veld in.

Thijs Aerts en Quinten Hermans namen de kopstart, Tom Meeusen en Gianni Vermeersch nestelden zich in hun wiel. Niet voor lang, want in ronde drie gaf Hermans er een serieuze lap op. De concurrentie brak, de winnaar van de cross in Beringen had snel tien seconden. Laurens Sweeck zag het gevaar, schoof op en zette de jacht op Hermans in. Althans, dat was de bedoeling, want Hermans had het goede tempo meteen beet en maakte de kloof groter. Tien seconden werden er zeventien en na een leegloper voor Sweeck zelfs een halve minuut. Game over.

Pidcock nestelde zich na een mindere start op plek drie, maar maakte nooit aanstalten om te komen aansluiten bij Sweeck. De plaatsjes lagen zo relatief snel vast. Pidcock legde beslag op de laatste podiumstek. Sweeck moest zich tevreden stellen met een tweede plek, na winnaar Hermans. Štybar zal overigens een goed gevoel overhouden aan zijn comeback: hij finishte meteen als twaalfde - knap.