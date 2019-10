Quinten Hermans pakt eerste zege van het seizoen in nagelnieuwe Ethias Cross van Beringen Redactie

26 oktober 2019

Na tal van ereplaatsen heeft Quinten Hermans in Beringen zijn eerste cross van het seizoen gewonnen. Onze landgenoot won op een nieuwe omloop rond de mijnterrils voor Belgisch kampioen Toon Aerts en Tom Pidcock.

“Het zal geen pannenkoek zijn die hier wint.” Het waren de woorden van Rob Peeters toen hij voor ons de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen ging verkennen. Op en rond de mijnterrils kregen de crossers een zware omloop voorgeschoteld met een lange beklimming en afdaling.

Meteen na de start ging het bergop en dus was het belangrijk om snel vooraan te zitten. Lichtgewichten Pidcock en Hermans hadden dat begrepen, Toon Aerts bleef net na de start ongelukkig achter met een stuk prikkeldraad in zijn versnelling.

Na een snelle wissel kon de Belgische kampioen wel opschuiven. Pidcock en Hermans hadden intussen de rest gelost. Vooral Pidcock maakte indruk in de eerste wedstrijdhelft. Tot de Brit in een onstuimige afdaling over z’n stuur ging.

Hermans kreeg door de val en bijhorende pech van Pidcock vrij spel. De renner van Telenet-Fidea Lions kon zijn cross afstemmen op het tempo van de anderen. Toen Pidcock in de achtergrond nog eens versnelde deed Hermans dat ook.

De spanning moest dan eigenlijk vooral van de strijd om de derde plaats komen. Hermans nam geen risico’s en bleef zijn voorsprong behouden. Aan Aerts om het één-tweetje voor z’n ploeg te vervolmaken. De Belgische kampioen slaagde daar ondanks een val in de voorlaatste ronde ook in. Pidcock werd derde.