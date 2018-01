Quinten Hermans pakt eerste profzege in het Zwitserse Meilen Redactie

17u33

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) heeft vandaag de zege op zak gestoken in de cross in Meilen, de laatste manche van de EKZ Cross Tour, een regelmatigheidscriterium in Zwitserland. Het is meteen zijn eerste overwinning bij de profs.

Hermans bleef de Nederlander David van der Poel (+0.05) en de Fransman Fabien Canal (+0.06) voor. Nicolas Cleppe was de tweede Belg op de vijfde plaats. De eindzege in het regelmatigheidscriterium was voor thuisrijder Marcel Wildhaber. Hij finishte in Meilen als tiende.

Hermans is niet de eerste Belg die wint in de EKZ Cross Tour dit seizoen. Klaas Vantornout won in september al de eerste manche van het regelmatigheidscriterium.

Voor de 22-jarige Hermans is het zijn eerste profzege. Vorig seizoen blonk de Limburger uit bij de beloften, met een eindzege in de Superprestige en een Europese - en Belgische titel.

Twee @TFLions in actie vandaag ik het Zwitserse Meilen. Winst voor @Quintenhermans en een mooie 5de plaats voor @NicolasCleppe . @ekzcrosstour 🦁🦁🦁 Sven Nys(@ sven_nys) link