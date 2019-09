Quinten Hermans en Corné van Kessel ruilen Telenet Baloise voor nieuw veldritteam van Wanty-Gobert LPB

13 september 2019

22u53

Bron: Belga 0 Veldrijden Veldrijders Quinten Hermans en Corné van Kessel veranderen op 1 januari van ploeg. Ze ruilen het Telenet Baloise van Sven Nys voor het Wanty-Gobert van Hilaire Van der Schueren, dat een nieuwe veldritploeg opricht. Dat maakte Wanty-Gobert bekend op zijn website.

De nieuwe veldritafdeling van Wanty-Gobert zal Tormans CX by Wanty-Gobert heten. In de zomer zullen Hermans en de Nederlander Van Kessel, die beiden een contract voor drie jaar ondertekenden, gewoon voor de wegploeg van Hilaire Van der Schueren rijden. Ook hun manager Hans van Kasteren verhuist mee naar Wanty-Gobert.

Hermans is een 24-jarige Kempenaar en de nummer zeven van het laatste WK veldrijden. Van Kessel, een 28-jarige Nederlander, is de nummer acht op de huidige UCI-ranking.

"Sinds het einde van de Palmans-ploeg meer dan een decennium geleden betekende de cyclocross enkel nostalgie voor mij", zegt Van der Schueren. "Ik ben blij dat ik dankzij het nieuwe project de kans krijg om naar deze tak van het wielrennen terug te keren. Quinten Hermans en Corné van Kessel zijn zeer goede cyclocrossers, met een groot potentieel op de weg. Dit project zal hen de mogelijkheid geven om zich dankzij een degelijk wegprogramma verder te ontplooien."

Ook Hermans zelf reageerde opgetogen op het transfernieuws. "Het nieuwe project kwam als een godsgeschenk. Op mijn jonge leeftijd heb ik nood aan een langetermijnvisie en ik ben zeer blij dat Tormans CX mij het vertrouwen geeft om de komende drie jaar samen aan mijn carrière te bouwen. Ik heb grote ambitie om meer op de weg te rijden, maar niet ten koste van de cyclocross, en laat dit nu net het opzet van mijn toekomstige team zijn.”