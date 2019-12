Ploegleiding bevestigt: Toon Aerts staat morgen aan de start van de wereldbekercross in Zolder Redactie

25 december 2019

14u11 58 Veldrijden Toon Aerts (26) zal morgen gewoon aan de start staan van de wereldbekermanche in Zolder, dat heeft de ploeg van de Belgisch kampioen bevestigd op Twitter. Aerts werkte vanmorgen een testrit af en daaruit bleek dat starten geen extra risico vormt voor zijn vier gebroken ribben.

Gisteren onderging Aerts bijkomende testen na z’n val in de allerlaatste ronde van de wereldbekercross in Namen, afgelopen zondag. Daaruit bleek dat Aerts bij die val niet één, maar vier ribben gebroken had. De Belgisch kampioen viel in een afdaling en raakte daarbij een paaltje. Hij moest zo de spannende strijd met Mathieu van der Poel staken. De Belgische kampioen werd uiteindelijk tweede.

.@ToAerts werkte een testritje af naar en op het parcours van de Azencross in Loenhout. Na afloop werd in overleg met de medische staf en ploegleiding beslist dat Toon van start gaat in de wereldbekercross in Heusden-Zolder. Starten vormt geen extra risico voor de ribblessure. pic.twitter.com/Clkr10iQAr Telenet Baloise Lions(@ Telenet_Baloise) link

Klassementen

Vandaag testte Aerts op het parcours van de Azencross in Loenhout. In onderling overleg met de medische staf en de ploegleiding werd beslist dat Aerts morgen gewoon aan de start komt van de wereldbekermanche in Zolder. Door z’n sterke prestatie zondag veroverde de kopman van Telenet-Baloise Lions de leidersplaats in die wereldbeker. Ook in de Superprestige staat hij aan de leiding. In het klassement van de DVV-trofee staat hij tweede. Aerts kan zich nu toch mengen in de debatten van de eindejaarscrossen. Het zal afwachten worden hoeveel hinder hij echt ondervindt van z'n ribben.

Programma

Het drukke eindejaarsprogramma in het veldrijden:

26/12: Heusden-Zolder (Wereldbeker)

27/12: Loenhout (DVV-Trofee)

29/12: Diegem (Superprestige)

30/12: Bredene

1/01: Baal (DVV-Trofee)