Ploegleiding bevestigt: Toon Aerts staat aan de start van de Wereldbekercross in Zolder BA

25 december 2019

14u11 58 Veldrijden Toon Aerts (26) koerst morgen in Heusden-Zolder. Straf, als je weet dat de renner met een ribbreuk en drie barsten aan de start komt. Of dat ook betekent dat hij er sportief iets kan gaan uitrichten, is nog de vraag.

Nieuw onderzoek wees uit dat Aerts niet alleen een breuk, maar ook drie barsten aan de ribben heeft. Allemaal het gevolg van zijn val op zondag in de cross in Namen. Omdat de ribben niet van plaats verschoven zijn, is het risico op een verergering van zijn blessure (en het gevaar op perforatie van een orgaan) minimaal. Hij krijgt daarom groen licht om te starten.

De renner van Telenet Baloise Lions zal met stevig ingetapete ribben moeten koersen. Dat zal hem ongetwijfeld hinderen, maar moet de pijn ook een beetje temperen. Want dat Aerts zal afzien, staat vast: ribblessures zijn bijzonder pijnlijk. De lat wordt daarom niet te hoog gelegd. “Het is koffiedik kijken wat Toon waard zal zijn, maar elk puntje dat hij pakt in Heusden-Zolder is er één gewonnen”, klinkt het bij de ploeg.

Dat zit zo: Aerts is sinds deze week leider in de Wereldbeker. Niet meedoen zou wellicht het einde betekenen voor zijn kansen op eindwinst. Vraag is nu of meedoen zo veel meer gaat opleveren. Aerts ging vandaag dicht bij huis testen op het parcours in Loenhout (waar vrijdag gecrosst wordt), maar over de balkjes springen lukte bijvoorbeeld niet. Afwachten dus wat dat morgen geeft.

.@ToAerts werkte een testritje af naar en op het parcours van de Azencross in Loenhout. Na afloop werd in overleg met de medische staf en ploegleiding beslist dat Toon van start gaat in de wereldbekercross in Heusden-Zolder. Starten vormt geen extra risico voor de ribblessure. pic.twitter.com/Clkr10iQAr Telenet Baloise Lions(@ Telenet_Baloise) link

Programma

Het drukke eindejaarsprogramma in het veldrijden:

26/12: Heusden-Zolder (Wereldbeker)

27/12: Loenhout (DVV-Trofee)

29/12: Diegem (Superprestige)

30/12: Bredene

1/01: Baal (DVV-Trofee)