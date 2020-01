Ploegleider Jurgen Mettepenningen over BK veldrijden: "We moeten ons overwicht uitspelen" ABD

08 januari 2020

17u15

Bron: Belga 0 Veldrijden Jurgen Mettepenningen legt naar eigen zeggen geen druk op zijn kopmannen, "maar ik steek niet weg dat ik zondag graag met de titel naar huis wil", klonk het woensdag op een persmoment van zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal, enkele uren na de verkenning van het BK-parcours in Antwerpen. "Met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout beschikken we over drie toppers in de ploeg, die sterkte moeten we uitspelen.”

Niets wordt aan het toeval overgelaten zondag. Pauwels Sauzen-Bingoal trekt zaterdagavond met zijn kopmannen op afzondering. "Het is niet de eerste keer dat we dat doen, maar we lassen dat ook niet elk BK in", aldus Mettepenningen. "In Mol waren we favoriet met Klaas Vantornout en gingen we ook op afzondering, nu doen we dat ook omdat we topfavoriet zijn. Het geeft ons ook de kans om nog eens goed overleg te plegen, de jongens krijgen nog een massage, opdat iedereen topfit aan de start kan verschijnen."

Mettepenningen toonde zich in zijn nopjes met het parcours. "We hebben vandaag uitgebreid verkend met de ploeg en wat ik heb gezien, stemt me tevreden. Dit is een zeer mooi BK-parcours en onze ploeg trekt met vertrouwen het weekend in: zowel op zaterdag, als op zondag maken we kans op titels en medailles."

Vooral zondag heeft de ploeg met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout drie favorieten in de rangen. "Zondag gaan we uit van onze eigen sterkte", gaat hij verder. "Ons overwicht moeten we uitspelen in de cross. Dat spreekt voor zich. Het zal belangrijk zijn om goede keuzes te maken, vooraf goed te spreken, al weet ik ook wel dat je niet elk scenario kan bespreken. Ook in de wedstrijd zelf moet je de juiste keuzes maken en dan hangt veel ook af van de benen van de dag."

"Een ding is duidelijk: Eli is de vooruitgeschoven kopman", stelt Mettepenningen. "Die positie heeft hij het voorbije seizoen afgedwongen met zijn resultaten en ook in de laatste crossen toonde hij dat hij de goede conditie opnieuw te pakken heeft. Hij kan in de finale nog een splijtende demarrage plaatsen. Al willen we geen druk op hem leggen. Niets moet: lukt het hem zondag niet, dan komen er voor hem nog kansen genoeg de komende jaren. Naast Eli hebben we ook nog Michael en Laurens Sweeck. Beiden mogen starten met veel ambitie en de drie jongens moeten goed communiceren met elkaar. Kijk, druk is er niet: ons seizoen is al geslaagd, maar dat neemt niet weg dat het wel fijn zou zijn om de kers op de taart te zetten."

In de cross gaat het ook om de centen, dat is op een BK niet anders. "Daar zijn een tijdje terug al afspraken over gemaakt. De renner die Belgisch kampioen wordt dankzij de hulp van een ploegmaat, moet die ploegmaat ook laten meedelen in de winst.”