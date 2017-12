Ploeg Van der Poel en Cant vindt oplossing bij Lotto-Soudal na uitgebrande bus Redactie

Bron: Belga 14 Marc Aerts De bus van IKO-Beobank brandde volledig uit. Veldrijden IKO-Beobank zag gisteren zijn teambus uitbranden, maar kan vandaag al rekenen op een alternatief. De ploeg huurt tot het eind van het crossseizoen één van de bussen van Lotto-Soudal.

De bus brandde uit in Bevel en werd gebruikt door de jeugdrenners van het team. In de cross in Bredene kwamen er niet veel renners van de ploeg aan de start, maar voor de volgende wedstrijden moest wel een oplossing gevonden worden.

"Ik ben vrijdag meteen beginnen rond te bellen", aldus teammanager Christoph Roodhooft. "Al snel viel er een oplossing uit de bus. Ik kan het wel goed vinden met Paul De Geyter (de nieuwe CEO van Lotto-Soudal) en enkele mecaniciens van Lotto-Soudal. We kunnen nu één van hun bussen gebruiken. Die bussen staan in de winter toch aan de kant en we huren er nu één tot het eind van het crossseizoen. Er is geen overlapping met hun wegseizoen, dus dat is wel een goede oplossing."

De oorzaak van de brand is overigens nog niet gekend. De bus van Lotto-Soudal wordt vanaf vandaag al gebruikt in de Superprestige in Diegem, waar de junioren om 16u de cross op gang trappen. De bus is overigens niet bekleed met stickers van Lotto-Soudal, maar heeft een zwarte kleur in deze periode van het jaar.

