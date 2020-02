Pidcock pakt knap zilver: “Het gebeurt niet vaak dat ik tevreden ben wanneer ik niet win” MCA/GVS/TLB

02 februari 2020

“Het gebeurt niet vaak dat ik tevreden ben wanneer ik niet win”, aldus Pidcock, die heel knap tweede werd op het WK veldrijden. “Ik hou ervan om te winnen, maar vandaag voelde het bijna alsof ik de race gewonnen had. Ik was de beste van de rest. Van der Poel staat op eenzame hoogte. Ik hoop dat ik hier op kan bouwen en dat dit iets oplevert in de toekomst. Ik heb naar de race bij de junioren gekeken en de Belg die uiteindelijk derde werd, kwam van heel ver terug. Ik wist dat er veel mogelijk moest zijn, als ik niet te veel plaatsen zou verliezen bij de start. Want als je te snel zou starten, zou het gevaarlijk geweest zijn om de ‘motor’ op te blazen. Dat wilde ik niet laten gebeuren.”

Pidcock sprak zich in het verleden al een paar keer uit als een Van der Poel-fan. De Brit was opnieuw onder de indruk van wat de Nederlander liet zien in Dübendorf. “Ik heb nu al redelijk vaak tegen hem gereden - of beter: aan de start van dezelfde race gestaan - en hopelijk kan ik snel proberen om hem het vuur aan de schenen te leggen. Ik denk dat ik hem op mijn allerbeste dag ook wel kan bekampen. Ik ben nog jong en het komt er nu op aan om sterker en constanter te worden.”