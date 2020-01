Pidcock blijft in bezit van Britse kampioenentrui, 42-jarige kampioen in Tsjechië DMM

12 januari 2020

17u01

Bron: Belga 1

Pidcock verdedigt zijn titel met succes

Tom Pidcock (Trinity) heeft zijn Britse titel in het veld verlengd. De 21-jarige Pidcock versloeg in Shrewsbury Ben Tulett (Alpecin-Fenix) en zijn ploegmaat Cameron Mason (Trinity). Het multitalent uit Yorkshire veroverde vorig jaar zijn eerste titel bij elite. Hij werd in het verleden ook twee maal beloftenkampioen en een keer juniorenkampioen. Bij de vrouwen was de zege in Shrewsbury voor de nauwelijks negentienjarige Harriet Harnden (T-MO Racing). Zij hield Bethany Crumpton (Tarteletto-Isorex) en topfavoriete Anna Kay (Experza Pro CX) af.

Venturini wint derde keer in Frankrijk

Clément Venturini heeft in Flamanville (Normandië) de Franse titel veldrijden op zak gestoken. Het was voor de 26-jarige renner van AG2R La Mondiale de derde crosstitel bij de elite, na eerdere triomfen in 2017 en vorig jaar. Hij haalde het voor Joshua Dubau en Fabien Doubey, die uitkomt voor Tormans Cyclocross Team.

Hekele is verrassende winnaar in Tsjechië

In Tsjechië was de winst erg verrassend voor de 42-jarige Emil Hekele. Hij klopte in Jicin, in de regio Hradec Kralove, de nauwelijks twintigjarige Tomas Kopecky, die rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Michael Boros werd derde. Zdenek Stybar deed niet mee.

Dorigoni beste in Italië

In Schio-Vicenza, in het noorden van Italië, pakte Jakob Dorigoni zijn eerste nationale titel. De youngster van 21 troefde Gioele Bertolini, drie maal eerder Italiaans kampioen, en Nicolas Samparisi af. Veteraan Enrico Franzoi, viervoudig kampioen, werd nog negende.

Meisen wint in Duitsland

Marcel Meisen (Alpecin-Fenix) kroonde zich in Albstadt voor de vijfde keer tot Duits kampioen in het veld, terwijl in Oostenrijk Daniel Federspiel voor het eerst zegevierde. In Luxemburg werd Lex Reichling zaterdag al nationaal kampioen.