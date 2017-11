Pechvogel Van der Poel heeft er weer serieus litteken bij: “Eentje voor de collectie” XC

Het was gisteren niet de dag van Mathieu van der Poel. De Nederlander verspeelde in de slotronde van de Superprestigemanche in Gavere de zege aan Wout van Aert. De zoon van Adrie kampte namelijk met materiaalpech en blesseerde zich na een val ook nog eens aan de rechterknie. Hij finishte uiteindelijk als derde, Toon Aerts werd tweede. Gisteren trok Van der Poel meteen na afloop naar het ziekenhuis in Herentals. Hij liet er zijn knie hechten en dat leverde hem weer een serieus litteken op. “Eentje voor de collectie”, grapte de Nederlandse zegekoning op Instagram. Van der Poel moet nu tot donderdag van de fiets blijven.

Instagram

Telenet

TDW

