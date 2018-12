Pechvogel Merlier mist alvast Baal na zware val aan de balken: “Niet leuk om je jaar zo te eindigen” TLB

30 december 2018

23u21

Bron: Belga 0 Veldrijden Tim Merlier kwam zwaar ten val in de Superprestige in Diegem. Hij kon de wedstrijd niet uitrijden en kloeg na afloop over pijn aan zijn been. De wedstrijd in Baal op nieuwjaarsdag komt te vroeg, zo meldt zijn team.

Merlier struikelde over de balken en kwam zwaar ten val. "Tim bezeerde zijn bovenbenen, niet zijn ribben", meldt zijn team Crelan-Charles. "Het gaat om een lichte blessure, een bloeding, kneuzing of klein spiertrauma (in het slechtste geval) van de linkerquadriceps. Tim klaagt over lichte pijn en moet het de komende dagen rustig aan doen. Het is nog niet zeker wanneer hij hervat, maar Baal op 1 januari komt nog te vroeg."

In een eerste reactie liet Merlier, die vanaf 1 januari voor een andere ploeg koerst, het volgende optekenen. "Het is niet leuk om je jaar zo te eindigen. Ik deed het goed in de wedstrijd en meteen na mijn valpartij wou ik snel opnieuw op de fiets springen, maar ik voelde mijn benen niet meer, dus dat was onmogelijk. Ik moest mezelf echt naar de zijkant van het parcours slepen.”