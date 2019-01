Pauwels wint de Kasteelcross in Zonnebeke na spannende strijd met talentvolle Pidcock XC

26 januari 2019

16u01 3 Veldrijden Kevin Pauwels heeft in het West-Vlaamse Zonnebeke de 35ste editie van de Kasteelcross gewonnen. De 34-jarige Kalmthoutenaar rekende in de slotfase af met de talentvolle Tom Pidcock. Diether Sweeck was een knappe derde.

Heel wat toppers zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Toon Aerts pasten voor deze veldrit, mede omdat morgen de Wereldbeker afgesloten wordt in Hoogerheide. Een ideale gelegenheid dus voor Kevin Pauwels, Tim Merlier, Marcel Meisen, Tom Pidcock en Wietse Bosmans om te strijden voor de zege in Zonnebeke. Ook Lars Boom tekende present in de Kasteelcross.

Bij het ingaan van de tweede ronde duwde Pidcock stevig het gaspedaal in, Merlier en Meisen pikten al snel hun wagonnetje aan. Later kwam ook een ander trosje met Bosmans -die de voorbije twee jaar de beste was in Zonnebeke- en Pauwels aansluiten.

Pauwels versus Pidcock

Na een leegloper verdween Bosmans uit de kop van de koers, Diether Sweeck was wél goed mee. De broer van Laurens maakte indruk - hij was de enige die halverwege een antwoord had op een nieuwe versnelling van Pidcock. Vervolgens werd het duo vergezeld door Pauwels.

Het drietal bleef niet lang bij elkaar, aangezien de 19-jarige Brit opnieuw uitpakte met een demarrage. Zo werd Sweeck genadeloos overboord gegooid, Pauwels bleef lange tijd op enkele seconden hangen. Een duel tussen de belofte en de veteraan.

In de voorlaatste ronde greep Pauwels Pidcock bij de lurven. Meer zelfs: de renner van Marlux-Bingoal ging erop en erover. Pidcock spartelde nog even tegen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plek. Voor Pauwels was het zijn tweede zege van het seizoen. Sweeck finishte als derde.

Pauwels reageert met zege op gemiste WK-selectie: “Doet deugd nog eens te winnen”

“Ik heb deze zege niet cadeau gekregen. Het was enorm lastig. Het doet deugd om nog eens te winnen. Zeker nadat ik te horen kreeg dat ik niet moest rekenen op een selectie voor het wereldkampioenschap. Dat steekt toch enorm, maar tijdens de cross ben ik met mijn niet-selectie niet echt bezig geweest”, bekende Pauwels.

De passages aan de grachten bleken in Zonnebeke van cruciaal belang. “Ik was er bijna al eens over de kop gegaan, daarmee dat ik in de slotronde echt geen enkel risico wou nemen en afstapte”, vervolgde Pauwels. “Ik wou mijn zege ook niet zomaar te grabbel gooien. Ik heb echt alles moeten geven om tot bij Pidcock te geraken. Het kwam erop aan hem ook zo snel mogelijk in de steek te laten, want die jongen heeft toch een pak talent. Morgen volgt Hoogerheide al. Maar ik denk dat ik deze Kasteelcross nog zeker in de benen zal voelen. Verwacht in Nederland dan ook geen mirakels van mij. Het komt erop aan nu zo snel mogelijk te herstellen, want deze wedstrijd heeft er zeker ingehakt.”

Uitslag

1. Kevin Pauwels (Marlux-Bingoal) in 1u01:06

2. Thomas Pidcock (GBr) op 0:22

3. Diether Sweeck 0:43

4. Tim Merlier 1:09

5. Marcel Meisen (Dui) 1:16; 6. Michael Boros (Tsj) 1:25; 7. Nicolas Cleppe 1:49; 8. Vincent Baestaens 2:12; 9. Felipe Orts (Spa) 2:31; 10. Yannnick Peeters 2:55; 11. Ingmar Uytdewilligen 3:07; 12. Gianni Siebens 3:35; 13. Dieter Vanthourenhout 3:47; 14. Braam Merlier 3:52; 15. Jenko Bonne 3:59; 16. Kenneth Van Compernolle 4:01; 17. Jarno Liessens 4:09; 18. Gert Smets 4:48; 19. Jarno Bellens 4:57; 20. Arno Debeir 5:28; 21. Robin Alderweireld 5:42; 22. Lars Boom (Ned) 6:14; 23. Thibaut De Smet 7:08; 24. Kerry Werner (VSt) 7:30; 25. Maxim Dewulf 7:41; 26. Thomas Verheyen 7:54; 27. Len Dejonghe 8:06; 28. Yentl Bekaert 8:12; 29. Dario Tielen 8:23; 30. Berne Van Keirsbilck 12:05; 31. Mathieu Willemyns op 2 ronden; 32. Edwin De Wit; 33. Jens Gys; 34. Ruben Vandevelde op 3 ronden; 35. Niels Vandenbroucke; 36. David Montgomery (Ier); 37. Ward Deschepper; 38. Niels Koyen; 39. Hendrik Sweeck; 40. Guillian Demeyer op 4 ronden; 41. Kwinten Stuer; 42. Pieter Meelberghs; 43. Tyler Cloutier (VSt); 44. François Chastagner (Fra)