Pasta met ketchup en een stevige bestelling in het frituur: het aparte menu van crosskeizer Mathieu van der Poel GVS

29 november 2018

20u29

Bron: VRT, Over Eten 0 Veldrijden Dat Mathieu van der Poel het veldrijden domineert, is zacht uitgedrukt. Maar wat eet de Nederlander eigenlijk allemaal op een dag dat hij door de modder klieft? Het VRT-programma ‘Over Eten’ ging het na en volgde hem in de Hotondcross - waar hij won. Met spaghetti, ketchup en frieten op het menu.

De Europese kampioen veldrijden rijdt al maandenlang iedereen in de vernieling. De basis van die krachttoer? Een weldoordacht ontbijt op een wedstrijddag. “Ik probeer al het lekkers te negeren aan het ontbijt, want die bevatten vrij veel vet. Dat is wel moeilijk, maar dat hou ik dan maar voor vanavond. Ook havermout wil ik vermijden op wedstrijddagen, want vezels verteren moeilijker.” Geen koffiekoeken dus bij het ochtendgloren, wél twee witte pistolets met confituur en ei. “Ik eet op een trainingsdag meer dan op een wedstrijddag. Voor een cross sta ik het liefst met een bijna lege maag aan de start. Je gaat in het veldrijden meteen maximaal, je hebt dus geen reserves nodig. Een wegrit komt trager op gang, dan heb je tijd om alles te verteren en heb je ook die reserves nodig.”

Pasta met ketchup

Na een uurtje losrijden en 600 à 700 calorieën te hebben verbrand, schuift hij exact drie uur voor de koers weer aan tafel. Op het menu: pasta, hesp en kaas met een flinke scheut ketchup over. “Dat is het beste. Dit eet ik elke wedstrijddag. Ik voeg ook altijd veel zout aan mijn eten toe. Dan houd ik het vocht goed op. Als het héél warm is, eet ik extra veel zout.”

Na de concurrentie in de Hotondcross alweer het nakijken te hebben geven én ongeveer 1.000 calorieën tijdens het uurtje volle gas te hebben verbrand, eet hij na de cross meteen een koffiekoek en een verloren brood. Omdat het zondag is, brengt hij ook een bezoekje aan het frituur. Want genieten mag ook. Hij werkt een pak friet met ketchup, een saté en een cervela naar binnen. “Maar daar voel ik me helemaal niet slecht over. Het doet me deugd. Je kunt natuurlijk ook niet zonder vet hé. Ik geloof het ook niet dat ik volgende week nog tien seconden sneller zou rijden zonder frieten. Misschien wel, misschien ook niet.”