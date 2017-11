Parcours zijn er, het geld ontbreekt: meer dan helft van WB-manches zijn 'vluchtige passanten' Joeri De Knop

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Veldrijden 'Velkommen, Bogense!' Voor het eerst in 25 jaar maakt een Deense manche deel uit van de Wereldbeker veldrijden. Helaas, voorlopig ook voor het laatst. "Niet evident", noemt UCI-crosscoördinatrice Christelle Reille de speurtocht naar aantrekkelijke cross-spots die langer dan één seizoen aan boord blijven. "Een gezond evenwicht met België is het streefdoel."

Keurig gezien, daar op Fyn, het op één na grootste Deense eiland, geprangd tussen Jutland en Seeland. Jaarlijks ontvangen ze er een zware overheidssubsidie, vrij te besteden in een traject ter bevordering van de populariteit en de uitstraling van de regio. Na overleg met de plaatselijke toeristische dienst viel de keuze op wielrennen. "Omdat natuur en sport onze grootste troeven zijn", zegt eventcoördinator Peter Ginnerskov. Fyn kreeg half september al een start- en aankomstplaats in de Ronde van Denemarken. Zondag is het kuststadje Bogense het decor van de vierde WB-manche veldrijden. De apotheose volgt op 2 en 3 februari 2019 met het WK.

Christelle Reille, crosscoördinatrice van de Internationale Wielrenunie (UCI) en in die functie opvolgster van onze landgenoot Peter Van den Abeele, juicht de nieuwkomer toe. "Een enorme drive, een prachtparcours én een comfortabel werkbudget: da's de ideale basis om te organiseren", vindt ze. Zó comfortabel zelfs dat er geen extra financiële injectie vanuit de Vlaamse bedrijfswereld nodig was en dat de Denen twee jaar lang vrij kunnen ademen, weet Koen Monu, zélf organisator van onder meer de WB-cross in Heusden-Zolder en een nuttige 'terreinverkenner' voor de UCI. "Met local heroes Henrik Djernis (drievoudig wereldkampioen mountainbike en tweevoudig amateurkampioen veldrijden) en Simon Andreassen (juniorenwereldkampioen in Tabor 2015) hebben we ook twee mooie ambassadeurs voor onze events", aldus Ginnerskov.

Basisbudget: 120.000 euro

Vraag is: slaat de cross in Denemarken aan? Of rijdt Bogense zich vast na het WK 2019? Zoals liefst 55% (28/51) van de Wereldbekersites dat de voorbije 25 jaar deed na hooguit twee keer organiseren. Reille leeft op hoop, gesterkt door wat ze zelf "une jolie année" noemt. Een mooi jaar. "Naast Bogense is er de dynamiek van Iowa (waar een Amerikaanse microchirurg eigen kapitaal investeert in de cross, red.) en nieuwkomer Waterloo (VS), de terugkeer van Nommay (Fra) en het blijvend engagement van Zeven (Dui)." Volgens Monu loopt ook een andere Duitse regio stilaan warm. "En volgend jaar doen we opnieuw Zwitserland aan", onthult Reille nog. "Het klopt dat er te veel manches zijn in België. We moeten streven naar een gezond evenwicht."

Dat de verbeelding daarbij de realiteit overtreft, beseffen Reille en Monu maar al te goed. "Het is geen evidente zoektocht naar nieuwe, aantrekkelijke manches in de rest van de wereld. Veel locaties beschikken wel over een parcours, maar niet over de middelen." Zo spoelt het Luxemburgse Bieles nog volop zijn financieel WK-katertje door. Reille: "Ook Dübendorf, waar in 2020 voor de regenboogtrui wordt gecrost, staat ingeboekt voor een eenmalige act. Dat moeten we accepteren." Het basisbudget (UCI-garantie) voor een WB-veldrit bedraagt om en bij de 120.000 euro. Waarmee enkel de vaste kosten worden gedekt. In veel landen is dat een onoverkomelijke klip. "Ik trok op prospectie naar Kroatië en Roemenië, maar zeker in niet-traditionele crossnaties is er moeilijk iets van de grond te krijgen", ondervond Monu. In Bratislava (Slovakije) haakten ze dan weer af op de melding dat de wedstrijd enkel live zou te zien zijn via Telenet. Vegas was op sterven na dood, ook Fiuggi redde het niet. En een Spaans monument als Igorre werd enkel nog kunstmatig in leven gehouden."

Zover zullen ze het in Bogense nooit laten komen. "In principe zijn er maar twee events gepland", benadrukt Per Olesen, CEO van de toeristische dienst van Noord-Fyn. "Na het WK hopen we ons doel - het eiland meer in de aandacht brengen - te hebben bereikt. Maar je weet nooit. Stel dat het publiek zondag massaal de weg vindt naar Bogense... We rekenen op 7.000 à 10.000 toeschouwers. Ambitieus, jawel. Maar we geloven stellig in ons opzet."