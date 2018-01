Parcours WB veldrijden in Nommay kreunt onder aanhoudende regen, maar houdt (voorlopig) stand Joeri De Knop

20 januari 2018

18u23 0 Veldrijden Het regent nu al twee weken onophoudelijk in het Pays de Montbéliard en dat heeft ook zijn impact op de Site Brognard in Nommay, waar morgen de achtste en voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden wordt gereden.

Grote delen van de publieks-, team-, officials-, VIP- en persparkings staan er blank. Het parcours blijft (voorlopig) redelijk gespaard, met dank ook aan een stormachtige zuidwester die de weiden relatief droog blaast. “Toch ligt de omloop er hier en daar behoorlijk vettig bij”, gaf bondscoach Sven Vanthourenhout mee na een paar studierondjes met de junioren. “Met elke categorie die er overheen fietst, zal ook de lastigheidsgraad toenemen. Er wordt bovendien extra regen voorspeld.”

Iets minder dan de voorbije dagen, evenwel. Ook de wind zou wat in kracht afnemen. Sowieso wordt het stampen en duwen voor Mathieu van der Poel, Wout van Aert en co. De Europese en Nederlandse kampioen leidt comfortabel in de Wereldbeker en kan in Oost-Frankrijk een beslissende stap zetten richting eindzege. De wereld- en Belgische kampioen concentreert zich in eerste instantie op het verdedigen van zijn tweede plaats.

De achtste WB-manche moet ook de Belgische keurgroep voor het WK elite van 4 februari in Valkenburg definitief vorm geven. Van Aert, Sweeck, Aerts en Michael Vanthourenhout zijn certitudes. Voor de drie resterende tickets mag nog een hevige strijd worden verwacht tussen Pauwels, Merlier, Hermans, Soete, Adams en Meeusen. Maandag om 12u30 maakt Vanthourenhout zijn definitieve selectie(s) bekend.