Opschudding in Gavere: Van Aert primus na materiaalpech bij concurrenten, Van der Poel naar ziekenhuis in Herentals XC

16u00 395 rv Veldrijden Wout van Aert heeft de Superprestigemanche in Gavere gewonnen. De wereldkampioen leek op weg naar de tweede plek, tot Mathieu van der Poel in de slotronde met materiaalpech kampte. Toon Aerts werd tweede, pechvogel Van der Poel moest vrede nemen met de derde plek.

De twee grote kanonnen schoten als een speer uit de startblokken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel – voor het eerst in de Europese kampioenentrui – sloegen al snel een bres. Na één ronde had het duo al een voorgift van vijftien tellen op de eerste achtervolgers.

Eindelijk een duel tussen de twee? Neen. Van der Poel profiteerde van een schuiver van de wereldkampioen om enkele seconden uit te lopen. Drie werden er vijf, vijf werden er tien. Weg was hij. Zo leek het toch.

Van Aert had zichzelf opgeblazen. De Lillenaar verloor alsmaar meer terrein en werd in ronde vier platgewalst door Toon Aerts, de winnaar van gisteren in Niel. De renner van Telenet Fidea Lions keek zelfs naar voren en maakte plots jacht op de Nederlandse zegekoning.

Pech Aerts én Van der Poel

Aerts naderde tot op twaalf tellen van de leider, maar kampte vervolgens tot tweemaal toe met een platte band. De ex-Europese kampioen verloor driekwart minuut en was zo zijn tweede stek kwijt aan Van Aert. Die laatste leek ook op die positie te eindigen, tot Van der Poel plots in de slotronde aan de kant stond. Het verdict: kapotte derailleur. Weg zege.

Van positie drie alsnog naar winst, Van Aert flikte het. Door de overwinning is hij meteen ook alleen leider in de Superprestige, met twee punten voorsprong op Van der Poel. Toon Aerts finishte als tweede, de Nederlandse pechvogel won uiteindelijk nog de sprint voor de derde plek. Klaas Vantornout en Tom Meeusen maakten de top vijf compleet.

Mathieu van der Poel naar het ziekenhuis: "Weer een litteken erbij"

Net toen Mathieu van der Poel aan zijn laatste ronde en de zoveelste ereronde kon beginnen na een heel autoritaire cross te hebben gereden in Gavere, sloeg het noodlot toe. De Nederlander kreeg af te rekenen met twee lekke banden. Net nadat hij de materiaalpost uitreed met een nieuwe fiets stond hij al opnieuw aan de kant. Nu met een defect versnellingsapparaat. Van der Poel zag zo zijn winstkansen wegflitsen. Hij werd voorbijgesneld door Wout van Aert en Toon Aerts. De Nederlander liep ook nog een gapende vleeswonde op net onder de knie.

"Die wonde zal straks gehecht moeten worden. Weer een litteken erbij. Ik heb er een dramatische laatste ronde opzitten hier in Gavere. Eerst reed ik lek en dan kreeg ik problemen met mijn versnellingsapparaat. Een zekere zege zag ik zo door de neus geboord worden. In de sloot maakte ik een fout en kreeg ik een fikse klap net onder de knie. Toen ik daar stond met mijn kapotte fiets wist ik meteen dat de zege gaan vliegen was. Zeker toen Van Aert voorbij zoefde. Ik ben altijd kalm gebleven, je hoeft je daarin niet druk te maken. Het is wel zuur natuurlijk op dergelijke manier verliezen en slechts derde worden. Maar ik heb wel al enkele mooie overwinningen achter mijn naam staan dit seizoen en dan is dit makkelijker te relativeren."

Instagram Stories Mathieu van der Poel in de wachtkamer van het ziekenhuis in Herentals.

Van Aert: "Ik ga mijn programma niet aanpassen omdat ik nu plots leider ben in Superprestige"

Net als in 2015 werd Wout van Aert winnaar in Gavere. "Ik kan niet zeggen dat ik de beste in de cross was vandaag, maar deze zege doet wel deugd. Een beetje wennen ook. Jammer voor Mathieu dat pech ook deel uitmaakt van het veldrijden, maar het is nu eenmaal zo", begon Wout van Aert.

"Ik was met een goed gevoel aan de wedstrijd begonnen. Toen Mathieu ging versnellen kon ik niet mee en besliste ik om mijn eigen tempo te rijden. Toon Aerts kon van mij wegrijden, maar ik raapte hem weer op. Wellicht kende hij ook pech en dan reed ik ook nog eens voorbij Mathieu van der Poel. De zege lag zo voor het grijpen. Ik ben nu ook leider in de Superprestige, maar weet niet of ik mijn programma ga aanpassen daarvoor (Van Aert zou de twee slotcrossen uit de Superprestige laten schieten met het oog op de weg). Ik ben in eerste plaats bij dat ik nog eens kan winnen", verduidelijkte Wout van Aert.

Aerts: "Dacht even aan een dubbelslag"

Toon Aerts heeft er een schitterend weekend opzitten. Gisteren pakte hij in Niel nog de zege, in Gavere werd de ex-Europees kampioen netjes tweede. "Ik reed vandaag tweemaal lek. De eerste keer stond ik zelf lek zowel vooraan als achteraan. Daardoor geraakte ik op de sukkel aan de schuine afdaling. Mijn tube rolde en daarom kwam ik ten val. Mijn fiets was naar de haaien waardoor ik moest lopen tot aan de materiaalpost", verduidelijkte Toon Aerts. "Uiteindelijk kon ik toch weer op jacht gaan naar Mathieu van der Poel en op het moment dat ik sterk naderde op de Nederlander reed ik andermaal lek. Zo kon van der Poel weer meer afstand nemen maar werd ik ook nog eens voorbijgestoken door Wout Van Aert. Ik dacht even aan een dubbelslag en winst in zowel Niel als Gavere maar de pech oordeelde er anders over. Uiteindelijk werd ik nog tweede

