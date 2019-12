Oppermachtige Van der Poel wint voor het eerst in zijn carrière Ethias Cross van Bredene ABD

30 december 2019

15u59 38 Veldrijden Zonder tegenstand. Mathieu van der Poel (24) heeft voor het eerst in zijn carrière de Ethias Cross van Bredene gewonnen. De wereldkampioen won met sprekend gemak voor Tim Merlier en Gianni Vermeersch.

Geen al te sterk deelnemersveld in Bredene. Wout van Aert werkt zijn volgende cross pas in Gullegem (4/1) af. Toon Aerts herstelt nog van een ribblessure. Ook Pauwels Sauzen-renners Iserbyt, Vanthourenhout en Laurens Sweeck bleven thuis. Wel van de partij: zijne hoogheid Mathieu van der Poel. De wereldkampioen dook ook als eerste het veld in, maar het was Diether Sweeck die als eerste voor wat animo zorgde. Hij sloeg al snel een kloofje, ‘MVDP’ kwam snel aansluiten. Het tweetal kreeg na twee ronden het gezelschap van Tim Merlier.

Het was ook Merlier die als enige Van der Poel kon volgen wanneer de Nederlander aan de boom schudde, Sweeck moest passen. Merlier klampte aan, maar halfweg koers plooide ook hij. Zelfs een valpartij kon Van der Poel niet meer stoppen. Hij won met de vingers in de neus voor het eerst in zijn carrière de Ethias Cross in Bredene - een zeldzame leegte op zijn palmares is weer weggewerkt. De balans voor ‘MVDP’ tot dusver in deze crosswinter: 16 op 17.