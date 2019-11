Oppermachtige Van der Poel viert ook feest in Ambiancecross XC

23 november 2019

15u38 16 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft net zoals vorig jaar de Ambiancecross in Wachtebeke gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen boekte zo zijn zesde seizoenszege in het veld. Tim Merlier en Quinten Hermans vervolledigden het podium.

Vandaag vond in het provinciaal domein van Puyenbroeck de tweede editie van de Ambiancecross plaats. Alle toppers tekenden present in Wachtebeke. Zo ook Mathieu van der Poel, die moest opboksen tegen het sterke blok van Pauwels Sauzen-Bingoal, het team van organisator Jurgen Mettepenningen.

Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck wilden hun teammanager plezieren met een knalprestatie. Die laatste twee pakten alvast uit met een snelle start, van Iserbyt was geen spoor. De West-Vlaming kende een offday. Alles op morgen dan maar, in de Wereldbekermanche in Koksijde.

Vervolgens duwde Van der Poel het gaspedaal in. En wachten, deed hij niet in Wachtebeke. Tim Merlier en Quinten Hermans spartelden even tegen, maar iets na halfweg koers werden ook zij genadeloos overboord gegooid. De vogel was (andermaal) gaan vliegen.

De wereldkampioen reed nadien soeverein naar de overwinning. Seizoenszege nummer zes -in evenveel crossen- was een feit. Merlier ging met de tweede plek aan de haal, Hermans werd derde. Geen podiumplek dus voor Pauwels Sauzen-Bingoal.