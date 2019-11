Oppermachtige Van der Poel viert ook feest in Ambiancecross: “Het ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het niet” XC

23 november 2019

15u38 20 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft net zoals vorig jaar de Ambiancecross in Wachtebeke gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen boekte zo zijn zesde seizoenszege in het veld. Tim Merlier en Quinten Hermans vervolledigden het podium.

Vandaag vond in het provinciaal domein van Puyenbroeck de tweede editie van de Ambiancecross plaats. Alle toppers tekenden present in Wachtebeke. Zo ook Mathieu van der Poel, die moest opboksen tegen het sterke blok van Pauwels Sauzen-Bingoal, het team van organisator Jurgen Mettepenningen.

Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck wilden hun teammanager plezieren met een knalprestatie. Die laatste twee pakten alvast uit met een snelle start, van Iserbyt was geen spoor. De West-Vlaming kende een offday. Alles op morgen dan maar, in de Wereldbekermanche in Koksijde.

Vervolgens duwde Van der Poel het gaspedaal in. En wachten, deed hij niet in Wachtebeke. Tim Merlier en Quinten Hermans spartelden even tegen, maar iets na halfweg koers werden ook zij genadeloos overboord gegooid. De vogel was (andermaal) gaan vliegen.

De wereldkampioen reed nadien soeverein naar de overwinning. Seizoenszege nummer zes -in evenveel crossen- was een feit. Merlier ging met de tweede plek aan de haal, Hermans werd derde. Geen podiumplek dus voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

Van der Poel: “Het ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het niet”

“Van bij de start lag het tempo zeer hoog”, begon Van der Poel na afloop zijn uitleg. “Ik was ook niet heel goed weg omdat er wat deining was na een valpartij. Daarom moest ik wat opschuiven. Toen ik eenmaal vooraan zat waren er opnieuw wat akkefietjes. Dat was voor mij het teken om geen enkel risico meer te nemen en te gaan aanvallen.”

Zondag wacht de wereldbekercross al in Koksijde. Maar van der Poel spaarde zeker de krachten niet in Wachtebeke. “Ik ben naar hier gekomen om te winnen. Bijna elke cross is op televisie en daarom is elke wedstrijd heel belangrijk. Ook al is er geen klassement mee gemoeid zoals hier in Wachtebeke. Morgen in Koksijde start ik ook om te winnen. Winnen is immers altijd leuk. Voor de buitenstanders ziet het er allemaal zo gemakkelijk uit voor mij maar dat is niet waar. Ik moet ook een uur diep gaan. Gelukkig kregen we vandaag een parcours waarop we konden indelen. Dat deed ik dan ook”, besloot Mathieu van der Poel.