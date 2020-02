Oppermachtige Van der Poel ploetert naar derde wereldtitel in Dübendorf XC/TLB

02 februari 2020

15u43 168 WK veldrijden Mathieu van der Poel heeft op het WK veldrijden in Dübendorf zijn favorietenrol waargemaakt. De Nederlander vertrok reeds in de eerste ronde en soleerde met overmacht naar zijn derde wereldtitel. Tom Pidcock greep het zilver, Toon Aerts veroverde het brons.

De regenval maakte het parcours een stuk lastiger in het Zwitserse Dübendorf. “Ik had het liever wat sneller gezien, zoals het er gisteren bij de vrouwen bijlag”, klonk het vooraf bij Mathieu van der Poel. De Belgen wreven zich dan weer in de handen. Modder, regen, wind. “Het is geen geheim dat dit mij ligt”, vertelde Toon Aerts. Zou het dan toch?

Het antwoord was al snel duidelijk: neen. Van der Poel dook als eerste het veld in en gooide de tegenstand reeds in ronde één overboord. Hij stak er met kop en schouders bovenuit - andermaal een klasse te sterk voor de tegenstand. Wat een fenomeen.

Om het niveauverschil even aan te duiden: na 27 minuten koers had de Nederlander reeds een voorsprong van een minuut. Van der Poel hield zich in zijn laatste veldrit van het seizoen niet in. Spannend werd het dus niet, in de achtergrond vochten de Belgen om het zilver.

Aerts, Wout van Aert en Tom Pidcock vochten een robbertje uit voor de tweede plek. De 20-jarige Brit plaatste halverwege een versnelling en hield finaal onze landgenoten af. Aerts veroverde het brons, Van Aert moest na een late lekke band vrede nemen met de vierde plek.

Dat alles gebeurde op ruime afstand van een ongenaakbare Van der Poel. Na Tabor 2015 en Bogense 2019 veroverde hij zijn derde wereldtitel. Dit seizoen won hij 24 van zijn 25 crossen. De enige terechte wereldkampioen.

Erelijst

1950: Jean Robic (Fra)

1951: Roger Rondeaux (Fra)

1952: Roger Rondeaux (Fra)

1953: Roger Rondeaux (Fra)

1954: André Dufraisse (Fra)

1955: André Dufraisse (Fra)

1956: André Dufraisse (Fra)

1957: André Dufraisse (Fra)

1958: André Dufraisse (Fra)

1959: Renato Longo (Ita)

1960: Rolf Wolfshohl (Dui)

1961: Rolf Wolfshohl (Dui)

1962: Renato Longo (Ita)

1963: Rolf Wolfshohl (Dui)

1964: Renato Longo (Ita)

1965: Renato Longo (Ita)

1966: Eric De Vlaeminck (Bel)

1967: Renato Longo (Ita)

1968: Eric De Vlaeminck (Bel)

1969: Eric De Vlaeminck (Bel)

1970: Eric De Vlaeminck (Bel)

1971: Eric De Vlaeminck (Bel)

1972: Eric De Vlaeminck (Bel)

1973: Eric De Vlaeminck (Bel)

1974: Albert Van Damme (Bel)

1975: Roger De Vlaeminck (Bel)

1976: Albert Zweifel (Zwi)

1977: Albert Zweifel (Zwi)

1978: Albert Zweifel (Zwi)

1979: Albert Zweifel (Zwi)

1980: Roland Liboton (Bel)

1981: Hennie Stamsnijder (Ned)

1982: Roland Liboton (Bel)

1983: Roland Liboton (Bel)

1984: Roland Liboton (Bel)

1985: Klaus-Peter Thaler (Dui)

1986: Albert Zweifel (Zwi)

1987: Klaus-Peter Thaler (Dui)

1988: Pascal Richard (Zwi)

1989: Danny De Bie (Bel)

1990: Henk Baars (Ned)

1991: Radomir Simunek (Tsj)

1992: Mike Kluge (Dui)

1993: Dominique Arnould (Fra)

1994: Paul Herygers (Bel)

1995: Dieter Runkel (Zwi)

1996: Adri van der Poel (Ned)

1997: Daniele Pontoni (Ita)

1998: Mario De Clercq (Bel)

1999: Mario De Clercq (Bel)

2000: Richard Groenendaal (Ned)

2001: Erwin Vervecken (Bel)

2002: Mario De Clercq (Bel)

2003: Bart Wellens (Bel)

2004: Bart Wellens (Bel)

2005: Sven Nys (Bel)

2006: Erwin Vervecken (Bel)

2007: Erwin Vervecken (Bel)

2008: Lars Boom (Ned)

2009: Niels Albert (Bel)

2010: Zdenek Stybar (Tsj)

2011: Zdenek Stybar (Tsj)

2012: Niels Albert (Bel)

2013: Sven Nys (Bel)

2014: Zdenek Stybar (Tsj)

2015: Mathieu van der Poel (Ned)

2016: Wout van Aert (Bel)

2017: Wout van Aert (Bel)

2018: Wout van Aert (Bel)

2019: Mathieu van der Poel (Ned)

2020: Mathieu van der Poel (Ned)

