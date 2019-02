Oppermachtige Van der Poel bekroont seizoen in Bogense met tweede wereldtitel, Van Aert en Aerts mee op podium XC

03 februari 2019

16u14 3 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft zich in het Deense Bogense voor de tweede keer tot wereldkampioen veldrijden gekroond. De 24-jarige Nederlander reed halverwege weg van Wout van Aert, die tweede werd. Toon Aerts veroverde het brons.

Op het snelle parcours in Bogense was er vooraf slechts één topfavoriet: Mathieu van der Poel. Logisch ook. De jongste zoon van Adrie domineert al een tijdje de veldritsport. “De voorbije jaren was Mathieu ook dé te kloppen man, maar werd ik wereldkampioen”, vertelde Wout van Aert. “Ik geloof in mirakels.”

Na twintig minuten koers leek er van een mirakel geen sprake. Van der Poel sloeg een bres van zes seconden na een geweldige passage op de schuine kant. Weg spanning, normaal gezien. Maar daar dacht Van Aert vandaag anders over. Onze landgenoot greep de Nederlander zowaar bij de lurven. Een fenomenale inspanning, een mentale tik voor Van der Poel.

Een duel leek in de maak, maar onze noorderbuur pakte bij de volgende passage op de schuine strook andermaal uit met een klasseflits. Van Aert maakte daarnaast een schuiver en moest zo opnieuw een gaatje van drie seconden dichten. Maar die drie seconden werden er zes, zes werden er elf. De vogel was gaan vliegen.

In de achtergrond vond Toon Aerts in het tweede deel z’n betere benen. De Belgische kampioen zette een inhaalrace in en zag plots Van Aert rijden. In de slotfase had hij hem ook te pakken. ’t Werd nog spannend voor plek twee. Het robbertje werd uiteindelijk na een late valpartij van Aerts gewonnen door Van Aert. Maar de hoofdprijs ging na een knappe solo naar een oppermachtige Van der Poel. De terechte wereldkampioen. Hoedje af.

