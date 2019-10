Oppermachtige Annemarie Worst wint wereldbekercross in Bern, Cant pas achtste MGL

20 oktober 2019

13u57 0 Wereldbeker De Nederlandse Annemarie Worst heeft de derde manche in de wereldbeker veldrijden gewonnen. In het Zwitserse Bern was ze veruit de sterkste van het pak en reed ze de hele wedstrijd alleen. De Belgische dames speelden geen rol van betekenis. Sanne Cant werd achtste, Laura Verdonschot tiende.

Wereldkampioene Sanne Cant moest vanop de tweede rij starten doordat ze nog geen race heeft gereden in de wereldbeker en dus ook nog geen punten heeft. Maar ze miste haar start en draaide niet met de eerste het veld in. Cant zou de hele wedstrijd achter de feiten aan fietsen. Maar ook Worst moest van die tweede rij starten en had daar veel minder problemen mee. Ze nestelde zich meteen bij de eerste drie en nam al snel de koppositie over.

Solo naar de zege

Op het glibberige parcours voelde Worst zich duidelijk in haar sas. De Europese kampioene zou de kop voor de hele race niet meer afgeven en won met ruim een halve minuut voorsprong op Ceylin Alvarado. De jonge Britse Anna Kay werd derde. Het is de tweede overwinning van het seizoen voor Worst. Ze won ook al de cross in Kruibeke. Katerina Nash, die aan de leiding staat in het wereldbekerklassement, werd zevende, maar verstevigt wel haar leiderstrui tegenover haar concurrentes.

Worst was tevreden over de vorm na de wedstrijd: “Ik voelde me echt wel goed. Ik had wel niet verwacht om van start tot finish aan de leiding te rijden. De wereldbeker is zeker een doel voor mij, maar ik zal vooral eerst hiervan genieten.”