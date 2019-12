Opnieuw Oranje boven in Heusden-Zolder? Zo verliepen de voorbije 11 edities van de WB-cross XC

26 december 2019

07u00 0 Veldrijden Sinds 2008 wordt op tweede kerstdag telkens de Wereldbekercross in Heusden-Zolder gereden. Hoe verliepen de voorbije elf edities? Liefst zeven keer was een Nederlander aan het feest. Een overzicht.

2018: Van der Poel volgt zichzelf op, pech Van Aert

Zdenek Stybar viert zijn rentree in het veld, maar moet vanop de negende rij starten. Zo komt de drievoudige wereldkampioen nooit vooraan aansluiten. Logisch. Wout van Aert mist zijn start niet, maar moet toch achtervolgen na een lekke band. Mathieu van der Poel krijgt zo vrije baan om naar zijn achttiende zege van het seizoen te knallen. Van Aert wordt tweede na een inhaalrace, Joris Nieuwenhuis is een knappe derde. De heroptredende Stybar finisht als 21ste.

1) Mathieu van der Poel

2) Wout van Aert

3) Joris Nieuwenhuis

4) Toon Aerts

5) Laurens Sweeck

2017: Verkoudheid hindert Van der Poel niet

Van der Poel verschijnt met twijfels aan de start in Heusden-Zolder. De Nederlander sukkelt met een stevige verkoudheid, maar daar is tijdens de wedstrijd weinig van te merken. Van der Poel gooit Van Aert in de vierde ronde overboord en soleert naar zijn negentiende seizoenszege. Van Aert moet zich tevreden stellen met een derde plek, nadat Laurens Sweeck nog een knap inhaalmanoeuvre uit zijn trappers schudt.

1) Mathieu van der Poel

2) Laurens Sweeck

3) Wout van Aert

4) Lars van der Haar

5) Daan Soete

2016: Solotocht Van Aert

Heel wat ogen gericht op Lars Boom. De ex-wereldkampioen maakt zijn rentree in het veld, maar moet wel achterin starten. Geen ramp. Na de eerste bocht rijdt hij reeds rond op de achtste positie, vóór Van der Poel. Die laatste moet al vroeg een schoenwissel doorvoeren na een probleem aan zijn schoenplaatje. Weg mogelijke zege. Weg mogelijk duel met Van Aert, die na een kwartier de tegenstand ter plekke laat. Sweeck wordt tweede, op meer dan een minuut. Boom finisht als elfde.

1) Wout van Aert

2) Laurens Sweeck

3) Kevin Pauwels

4) Toon Aerts

5) Tom Meeusen

2015: Van der Poel juicht voor het eerst in Heusden-Zolder

26 december 2015. De generale repetitie voor het WK in Heusden-Zolder - een maand later op het programma. Lars van der Haar ranselt het pak uit elkaar, Sven Nys en Van Aert hebben geen antwoord in huis. Kevin Pauwels en Van der Poel kunnen wél mee. De twee Nederlanders zijn de besten in koers, maar dan kampt Van der Haar in de slotfase met een leegloper. Koud kunstje voor Van der Poel om vervolgens naar de zege te knallen. Zijn eerste in Heusden-Zolder.

1) Mathieu van der Poel

2) Kevin Pauwels

3) Lars van der Haar

4) Tom Meeusen

5) Klaas Vantornout

2014: Van der Haar voert nummertje op

Van der Haar trekt al vroeg ten aanval met Tom Meeusen, David van der Poel en Philipp Walsleben, maar aan het eind van de tweede ronde is Van der Haar reeds gaan vliegen. Gewoonweg te sterk. Kevin Pauwels probeert nog naar de Nederlandse kampioen te springen, zonder succes. Van der Haar boekt met overmacht (en ondanks problemen aan de ketting) zijn tweede overwinning op rij in Heusden-Zolder.

1) Lars van der Haar

2) Kevin Pauwels

3) Corné van Kessel

4) Julien Taramarcaz

5) Philipp Walsleben

2013: Van der Haar vloert twee Tsjechen

Niels Albert komt net na de start ten val en duikt als allerlaatste het veld in. Balen. Zeker op zo'n razendsnel parcours. De Balenaar moet uiteindelijk vrede nemen met de elfde plek. Vooraan spanning troef. Een sprint lijkt over de zege te beslissen, tot Van der Haar net voor de laatste rechte lijn enkele lengtes neemt. Bingo. Martin Bina en Stybar worden respectievelijk tweede en derde. Geen enkele Belg op het podium. Vrij uitzonderlijk.

1) Lars van der Haar

2) Martin Bina

3) Zdenek Stybar

4) Philipp Walsleben

5) Rob Peeters

2012: Nys zegeviert na boeiende tweestrijd met Albert

Een duel tussen het duo uit Baal. Nys en Albert kiezen in de derde ronde voor het ruime sop. Het gevolg: een spannende tweestrijd op de modderige omloop van Heusden-Zolder. Tot een sprint komt het niet. Nys maakt in de slotronde op de technische strook het verschil. De wereldkampioen krijgt de bres niet meer gedicht - andermaal een tweede plek voor Albert. “Misschien moet ik erover nadenken om mijn naam te veranderen in Poulidor.”

1) Sven Nys

2) Niels Albert

3) Zdenek Stybar

4) Radomir Simunek

5) Kevin Pauwels

2011: Pauwels wint na prangende spurt, Nys valt in laatste bocht

Pauwels, Nys en Stybar knallen halfweg koers de concurrentie uit het wiel. Het publiek krijgt een spannend schouwspel te zien. In de voorlaatste ronde pakt de Tsjech uit met een fenomenale versnelling, maar de twee Belgen weten alsnog terug te keren. Er wordt gesprint voor de overwinning. Stybar snijdt als eerste de laatste bocht aan, terwijl Nys prompt tegen het asfalt smakt. Pauwels blijft wél overeind en slaagt erin Stybar in extremis te remonteren.

1) Kevin Pauwels

2) Zdenek Stybar

3) Sven Nys

4) Klaas Vantornout

5) Tom Meeusen

2010: Boom is de verrassende sneeuwkoning

Sneeuw, sneeuw, sneeuw. De ene schuiver na de andere. Boom trekt er zich weinig van aan en wil zich in de openingsfase losrukken van de grote meute. Dat lukt, al komt Albert wel nog vooraan aansluiten. Met z'n tweeën vechten ze een robbertje uit voor de overwinning, waarna onze landgenoot -duidelijk vermoeid- onze noorderbuur in de voorlaatste ronde moet laten rijden. Een vloek bij Albert, een vreugdekreet bij Boom.

1) Lars Boom

2) Niels Albert

3) Bart Wellens

4) Gerben de Knegt

5) Sven Nys

2009: Pauwels triomfeert voor het eerst in de Wereldbeker

Pauwels gaat al vroeg op pad met oranjehemden Bart Aernouts en Gerben de Knegt. Albert is de enige die de sprong naar voren kan maken. Daarvan moet hij even bekomen, waardoor Pauwels z'n kans ruikt. De Kalmthoutenaar gunt Albert geen tijd om te recupereren en plaatst een verschroeiende demarrage. Albert kan in eerste instantie niet reageren en krijgt nadien de bres niet meer gedicht. Knappe zege voor Pauwels, zijn allereerste in de Wereldbeker.

1) Kevin Pauwels

2) Niels Albert

3) Sven Nys

4) Gerben de Knegt

5) Radomir Simunek

2008: Al geeft Belgen lik op stuk

Een verrassing in 2008. Thijs Al komt bijzonder goed voor de dag en muist er reeds in de eerste ronde vanonder. Sven Vanthourenhout, Pauwels en Radomir Simunek springen op het wiel van de Nederlander, maar die laatste moet halfweg afhaken. Het leiderstrio weet nadien kleppers Boom, Stybar, Albert en Nys af te houden, waarna Al in de slotfase de maat neemt van Vanthourenhout en Pauwels. Een onverwachte winnaar.

1) Thijs Al

2) Kevin Pauwels

3) Sven Vanthourenhout

4) Lars Boom

5) Zdenek Stybar