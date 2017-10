Opmerkelijke bekentenis Sven Nys: "Ik fakete ooit pech om te zien of ik kon winnen vanuit laatste positie" 12u34

"Ik heb ooit met opzet mijn voet uit mijn pedaal laten schieten, om te zien of ik de cross nog kon winnen vanuit de allerlaatste positie", dat heeft Sven Nys deze ochtend bekend bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx. Hij vertelde dat naar aanleiding van de dominante positie van Mathieu van der Poel in het veldrijden op dit moment.



Sven Ornelis vroeg aan Sven Nys of die zich ooit met opzet had ingehouden om de wedstrijden spannender te maken. Daarop vertelde Nys dat hij ooit in Zonhoven, dat toen nog geen Superprestige cross was, met opzet zijn voet uit zijn pedaal heeft laten schieten, om te zien of hij nog kon winnen vanuit de allerlaatste positie. Bart Wellens won toen, "maar iedereen had heel veel respect voor mij, omdat ik zoveel pech had gehad."