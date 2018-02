Oostende mag in januari 2021 het WK veldrijden organiseren XC

Bron: Belga 0 Veldrijden Oostende mag op 30 en 31 januari 2021 het WK veldrijden organiseren, zo maakte de persdienst van de Stad Oostende vandaag bekend. "Het is zonet officieel bevestigd: Oostende zal op 30 en 31 januari 2021 het WK veldrijden ontvangen", klinkt het in de mededeling.

"UCI-voorzitter David Lappartient deelde dit in Valkenburg zelf mee aan burgemeester Johan Vande Lanotte en de organisatie Veld- en Wegritcomité Hooglede Gits vzw." Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert enthousiast. "We zijn enorm fier dat we als Belgische 'Stad aan Zee' het WK veldrijden in 2021 mogen ontvangen. Na het BK veldrijden 2017 was al snel duidelijk dat onze ambities verder mochten reiken en dat is vandaag bevestigd."

Oostende werd reeds vorig jaar door de Belgische Wielrijdersbond (KBWB) voorgedragen als kandidaat-organisator van het WK. Oostende haalde het van medekandidaat Boom en toen was al duidelijk dat de kuststad een grote kans had om het WK daadwerkelijk binnen te halen.

Het zal in 2021 al vijf jaar geleden zijn dat er nog een wereldkampioenschap in België doorging, en dat is naar veldrittermen behoorlijk lang. Komend weekend trekt het veldritcircus naar het Nederlandse Valkenburg, in 2019 naar het Deense Bogense. In 2020 in het Zwitserse Dübendorf de gaststad. Vorig jaar werd het WK in het Luxemburgse Bieles gereden.