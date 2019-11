Ook voormalig wereldkampioen veldrijden uit de bocht: “Ik vind dat ze eens een cross van de vrouwen moeten geven zonder zadel” Redactie

24 november 2019

12u44 4 Veldrijden Het lijkt wel het weekend van de uitschuivers. Na Het lijkt wel het weekend van de uitschuivers. Na de misplaatste woorden van Marco van Basten ging nu ook voormalig crosskampioen Albert Van Damme (78) uit de bocht met een foute uitspraak. Dat gebeurde in de rand van de Wereldbeker-veldrit in Koksijde.

Veldrijden in het mulle zand vandaag. Een ware klassieker aan de luchtmachtbasis in Koksijde trouwens, want de Noordzeecross bestaat al sinds 1959. Een periode waarin Albert ‘Berten’ Van Damme zijn strepen als veldrijder verdiende. De zesvoudige Belgisch kampioen veldrijden kon nooit winnen in Koksijde, maar Sporza-commentator Ruben Van Gucht haalde hem wel even voor de micro in West-Vlaanderen.

Gevraagd naar zijn mening over het vrouwenveldrijden liet de wereldkampioen veldrijden van 1974 het volgende optekenen: “Ik heb altijd van de vrouwen gehouden. Ik vind dat ze eens een cross van de vrouwen moeten geven zonder zadel.”

Een op zijn zachtst gezegd controversiële uitspraak. Bij Sporza werd meteen overschakeld op een ander onderwerp: “Oei, dat zou een pijnlijke zaak zijn. Wie gaat er winnen bij de mannen?” Van Damme gaf daarbij niet al te verrassend te kennen dat Van der Poel zijn topfavoriet voor de dag was.

Verder brak de ‘Leeuw van Laarne’ ook nog een lans voor de hervorming van de wereldbeker veldrijden. “Ik vind het top. Dat moet gebeuren. Zo niet, dan zit de cross in de dieperik.”