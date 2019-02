Ook volgende winter is Van Aert voltijds crosser: "Er zal niets veranderen" MG

08 februari 2019

08u40 0 Veldrijden Rusten in oktober, trainen in november, crossen in december en maar tien wedstrijden rijden? Dat gaat Wout van Aert niet doen. Ook komende winter zal Van Aert een voltijdse crosser zijn. Omdat hij het wil, omdat het kan en omdat het mag.

Iedereen mag denken wat hij wil. Maar het advies van zijn ex-ploegleider Niels Albert gaat Wout van Aert niet volgen. Zo stond het eerder van de week in de krant, dat Albert - als hij Van Aert was - drastisch de schaar in zijn crosswinter zou zetten. Hij heeft de voorbije twee seizoenen genoeg slaag gekregen van Mathieu van der Poel, is het niet? Misschien moet hij zich meer op zijn wegcarrière concentreren.

En toch. "Er zal niets veranderen", zegt Jef Van den Bosch, die de manager is van Wout van Aert. "Wout zal hetzelfde traject volgen, precies zoals dat de voorbije jaren was. Hij rijdt op de weg en hij blijft een crosser. We hebben met de mensen van zijn Jumboploeg goede afspraken gemaakt. Wout beslist zelf hoe hij zijn carrière uitstippelt. Hij heeft altijd gezegd dat hij crosser wil blijven. Precies zoals Mathieu van der Poel. Ze doen dat allebei erg graag en ze kunnen dat erg goed."

Dat Van Aert de voorbije maanden geen geweldige tijden heeft beleefd, hoor je Van den Bosch niet ontkennen. Van Aert pleegde contractbreuk en hij kwam amper nog aan winnen toe. Het een had met het ander te maken. "Het was totaal niet voorzien dat Wout deze beslissing zou nemen. Dat was heel moeilijk. We hebben geprobeerd om dat zo positief mogelijk te benaderen. De impact was desondanks groot. Wout was mentaal een wrak in de zomer. Hij voelde zich helemaal niet goed meer in zijn vel. Ik ben er zeker van dat we in het volgende crossseizoen weer de oude Wout van Aert gaan zien."

Dat de neerwaartse gang al twee jaar bezig is, zeggen we. Van der Poel zit nu aan 28 overwinningen, Van Aert sluit af op 4. Vorig seizoen won Van der Poel 32 keer, Van Aert won er nog 9.

Van den Bosch: "De problemen in de ploeg van Nick Nuyens waren al anderhalf jaar bezig. Pas in de zomer van 2018 is de veer bij Wout gebroken. Ondanks twee mindere winters is Wout zijn plezier in het veldrijden niet kwijt. De gedrevenheid is gebleven. Hij is en blijft een supergemotiveerde crosser."

Waanzinnig voorstel

Geld, zegt Van den Bosch, zal in zijn planning van een nieuwe crosswinter geen rol spelen. Minder crossen rijden, betekent namelijk minder startpremies ontvangen en dat kan in het geval van Van Aert al gauw een paar honderdduizend euro's schelen. Die startpremies maken dan het verschil misschien goed tussen wat Van Aert in de ploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie had kunnen verdienen, en wat hij nu bij Jumbo-Visma verdient. Van Aert ligt daar wellicht in de bovenste loonschaal, maar één miljoen euro per jaar betalen ze daar aan geen enkele renner. Eén miljoen is wat Mathieu van der Poel nu in de ploeg van de broers Roodhooft verdient.

"Eén miljoen maar?", lacht Jef Van den Bosch. "Ik hoop voor Mathieu dat het meer is. Kijk, als Wout aan het geld had gedacht, was hij gewoon gebleven waar hij was. Chris Compagnie en Nick Nuyens hebben een waanzinnig voorstel gedaan (ook Van Aert kon één miljoen euro verdienen, red.). Daar zijn we niet op in gegaan."