Ook valpartij, kunst- en vliegwerk en lekke band houden Van der Poel niet tegen: hij pakt leiding van Aerts over ODBS

01 januari 2019

15u58 0 Veldrijden Toon Aerts is in de GP Sven Nys zijn voorsprong van elf seconden op Mathieu van der Poel kwijtgespeeld na zes van de acht manches in de DVV Verzekeringen-Trofee. Ook daar grijpt Mathieu van der Poel immers de macht, na een nieuwe onemanshow.

Ondanks dat de Europese kampioen na het incident van zondag met een steward in Diegem al snel tegen de grond ging in Baal, zich op de ‘dirt jumps’ met het nodige kunst- en vliegwerk recht hield en ook lek reed. Toon Aerts en Laurens Sweeck vervolledigen het podium. Wout van Aert verscheen in Baal niet aan de start.

Van der Poel pakte zijn 21ste zege van het seizoen en ging al in vier eerdere manches met de zege aan de haal. Alleen in de opener won Aerts. De volgende manche staat zondag op de agenda op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en haar Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Het is de eerste keer ooit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het decor vormt voor een veldrit. Het doek valt op 9 februari met een cross in Lille. (later meer)