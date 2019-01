Ook valpartij, kunst- en vliegwerk en lekke band houden Van der Poel niet tegen: hij pakt leiding van Aerts over ODBS

01 januari 2019

15u58

Bron: Belga 8 Veldrijden Toon Aerts is in de GP Sven Nys zijn voorsprong van elf seconden op Mathieu van der Poel kwijtgespeeld na zes van de acht manches in de DVV Verzekeringen-Trofee. Ook daar grijpt Mathieu van der Poel immers de macht, na een nieuwe onemanshow.

Ondanks dat de Europese kampioen na het incident van zondag met een steward in Diegem al snel tegen de grond ging in Baal, zich op de ‘dirt jumps’ met het nodige kunst- en vliegwerk recht hield en ook lek reed, was de Europese kampioen andermaal opppermachtig. Toon Aerts en Laurens Sweeck vervolledigen het podium. Wout van Aert verscheen in Baal niet aan de start.

Die valpartij was mijn eigen schuld. Ik wou een gooi doen naar de 15 bonificatieseconden die te rapen lagen in de tweede ronde en sneed een bocht veel te snel aan. Mathieu van der Poel

Van der Poel pakte zijn 21ste zege van het seizoen en ging al in vier eerdere manches met de zege aan de haal. Alleen in de opener won Aerts. Het verschil tussen de twee DVV-tenoren bedraagt nu 8 seconden. De volgende manche staat zondag op de agenda op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en haar Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Het is de eerste keer ooit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het decor vormt voor een veldrit. Het doek valt op 9 februari met een cross in Lille. Van der Poel: “Veel tegenslag mag je dus niet hebben want ik verloor vandaag 15 seconden in de tussensprint. Ik rijd de twee resterende wedstrijden maar het eindklassement is zeker nog niet binnen. Ik verwacht nog een felle strijd.”

De openingsronde in Baal verliep heel incidentrijk. Zo kwamen onder meer Gianni Vermeersch en Michael Vanthourenhout ten val. Meteen waren zij op achtervolgen aangewezen. Corné van Kessel trok voorin fors door maar dan flitste Mathieu van der Poel naar de leiding. Wie dacht dat na amper 10 minuten cross de winnaar vastlag kwam bedrogen uit. De Nederlander ging in zijn eigen enthousiasme net iets te snel een bocht aan en zag zijn voorwiel onderuit schuiven. De Europese kampioen kende bovendien kettingproblemen en moest van fiets wisselen. “Ik hoop dat ik vandaag alle pech heb meegemaakt die er voor mij weggelegd is in het nieuwe jaar”, lachte Van der Poel.

“Gehoopt op meer voorsprong”

“Die valpartij was mijn eigen schuld wel. Ik was van bij het begin van de cross heel goed en wou een gooi doen naar de 15 bonificatieseconden die te rapen lagen in de tweede ronde. Ik sneed, in de openingsronde, echter een bocht veel te snel aan. Mijn voorwiel schoof weg en daar lag ik dan. Ik moest ook van fiets wisselen. Ik kon echter snel weer naar voor trekken. Dan was er de passage aan de ‘dirt jumps’ waar ik bijna opnieuw tegen de vlakte ging en daarna reed ik lek. De cross verliep dus weer enorm incidentrijk. Ik had gehoopt meer voorsprong bijeen te sprokkelen maar door allerlei omstandigheden is dat niet echt gelukt.”

Jens Adams met Toon Aerts en Corné van Kessel trokken met hun drieën de tweede ronde in. Dit met een handvol seconden voorsprong op Laurens Sweeck, Tom Meeusen, Eli Iserbyt en de Tsjech Zdenek Stybar. Mathieu van der Poel volgde als 16e en moest 13 seconden goedmaken op het leidende trio. Toon Aerts, leider in het klassement met 11 seconden op Mathieu van der Poel, pakte onderweg 15 bonificatieseconden.

Meteen stokte daarna het tempo voorin en kregen we zo een kopgroep met tien renners. Eli Iserbyt ging even versnellen maar die kreeg al snel het gezelschap van Mathieu van der Poel die er een knappe remonte had opzitten. Na 2,5 rondes zei de Europese kampioen iedereen gedag en hij begon aan zijn solo. Achter Mathieu van der Poel vormde met Toon Aerts, Corné van Kessel en Eli Iserbyt een driekoppige achtervolgende groep. Bij het ingaan van de vierde ronde had de eenzame leider reeds een voorsprong van 21 seconden bij elkaar gefietst. Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Michael Boros, Kevin Pauwels en Tom Meeusen leverden strijd voor de vijfde plaats. Wat later reed de Nederlander lek vooraan waardoor, op drie ronden van het einde, zijn voorsprong slonk tot 15 seconden op Aerts, van Kessel en Iserbyt. Met een nieuwe fiets bouwde van der Poel zijn voorsprong echter opnieuw verder uit.

Laurens Sweeck verzette hemel en aarde om aansluiting te vinden bij de groep Aerts. Maar de leider in de stand verdapperde en trok alleen op jacht naar Mathieu van der Poel. Aerts bleef, tevergeefs zoals later zou blijken, een verbeten strijd uitvechten voor zijn leidersplaats maar de eindwinst was dan al duidelijk voor Mathieu van der Poel. Die volgt zichzelf op als eindlaureaat in Baal.

Aerts: “Geen superdag”

Toon Aerts beleefde geen al te leuke eerste dag van 2019, maar hij wil zich toch niet zomaar bij de feiten neerleggen. “Het gaat zeker nog spannen om de eerste stek”, verklaarde Aerts. “Ik maakte geen superdag mee. Het kwam er de hele tijd op aan geen fouten te maken op dit technische parcours. Ook al ligt deze omloop me wel. Net als in Namen vond ik er een parcours naar mijn wens maar in Wallonië reed ik ziek rond. Ik word hier wel mooi tweede. In het begin van de wedstrijd liep het even mis in de materiaalpost. Ploegmakker Corné van Kessel gooide zijn fiets weg net voor mij weg waardoor ik even moest inhouden en zo wat tijd verloor. Ik ben daarna heel verbeten beginnen versnellen maar ik moet toegeven dat koersen op agressie niet het beste is wat er bestaat. Daarna heb ik wel nog veel steun gehad aan Corné van Kessel.”