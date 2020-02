Ook ongenaakbaar in regenboogtrui: Thibau Nys geeft prachtseizoen extra glans met winst in Lille GVS

08 februari 2020

12u38 0 Daar is de eerste van Thibau Nys in de regenboogtrui! Hij rekent na een spannende wedstrijd in de slotronde af met ploegmaat Ward Huybs en Jetze Van Campenhout.#DVVTrofee#Krawatencross pic.twitter.com/xiFLCuGPzc DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Thibau Nys kan het ook in zijn regenboogtrui. In zijn eerste optocht na het veroveren van de wereldtitel toonde hij zich de sterkste in de DVV-Trofee-cross van Lille. Nys rekende na een spannende wedstrijd in de slotronde af met Ward Huybs en Jetze Van Campenhout. Gisteravond werd de kersverse wereldkampioen bij de junioren gehuldigd in Baal. Een feestje, maar een halve dag later was het toch weer bingo.

Bij de elites staat straks een ambitieuze Wout van Aert aan de start. Van Aert crost nog twee keer alvorens het vizier op het klassieke voorjaar te richten. In Lille doet hij het voor eigen volk. In het klassement van de DVV-trofee zijn de kaarten gelegd, Eli Iserbyt is zeker van eindwinst. Mathieu van der Poels veldritseizoen zit er al op.