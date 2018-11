Ook in Wachtebeke is er niets aan te doen: Van der Poel wint na sterk weerwerk Vanthourenhout DMM

24 november 2018

Wie anders dan Mathieu van der Poel? Ook de eerste editie van de Ambiancecross in Wachtebeke kwam vandaag op de naam van de Europese kampioen veldrijden te staan. De Nederlander (23) was op het Provinciedomein Puyenbroeck de betere van Michael Vanthourenhout.

Wachtebeke. Een nieuwe naam in het modderlandschap. Voorlopig geen klassementswedstrijd, maar wel een veldrit met flink wat grote namen aan de start. De Ambiancecross kondigde zich vooraf als een leuk kijkstuk aan. Parcoursbouwer Mario De Clercq verwachtte vooraf zowaar nog eens een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De start was zoals wel vaker voor die laatste. De Europese kampioen stormde aan de zijde van broer David als een hazewind het veld in, maar daarna was het aan de renners van Marlux-Bingoal. In de cross georganiseerd door broodheer Mettepenningen waren de belangen hoog voor Vanthourenhout, Iserbyt en co. De wereldkampioen bij de beloften liet zich bij een inhaalmanoeuvre zelfs even verleiden tot een elleboogstoot aan het adres van Vermeersch. Een geanimeerd wedstrijdbegin, dat zeker.

Ondanks het vele draaien en keren bleef de afscheiding uit. Vanthourenhout en Iserbyt gooiden enkele keren de knuppel in het hoenderhok, maar wegfietsen, neen, dat lukte niet. Zou een ander wedstrijdfeit dan over het koersverloop beslissen? Onrechtstreeks wel. Van der Poel buitelde tegen zijn gewoonte in over de balkjes.

Een smet op het blazoen. Iets wat de Nederlander onmiddellijk wou wegpoetsen. De bril vloog de materiaalpost in en plots was het alle hens aan dek. De kopgroep van zes werd genadeloos uit elkaar geranseld. Enkel Vanthourenhout kon de vinnige halen van Van der Poel volgen. De West-Vlaming haalde alles uit de kast om het wiel van de Nederlander te houden.

Vergeefse moeite, want met elke bocht groeide het gat met enkele centimeters. Na lang aandringen moest Vanthourenhout de handdoek gooien bij het ingaan van de laatste ronde. Van der Poel op één, Vanthourenhout op twee en voor de laatste podiumstek nog een verbeten duel tussen Van Aert en Iserbyt. De wereldkampioen bij de profs hield de regenboogtrui bij de beloften ondanks een hapering bij de balkjes af in een beklijvend sprintje.

Van der Poel: “Wout sprong iets te traag over de balken”

Mathieu van der Poel bediende Roger De Vlaeminck op zijn wenken in Wachtebeke. De Nederlander startte net als broer David razendsnel, maar de tegenstand meteen op grote achterstand zetten, deed de Europese kampioen niet. Eli Iserbyt kwam als eerste over de aankomst na de eerste ronde en even leek het zelfs helemaal niets te zullen worden voor de Nederlander.

In de tweede ronde zat Van der Poel in derde positie bij de passage aan de balken. Voor hem sprong Van Aert en Van der Poel probeerde dat ook te doen, maar dat liep verkeerd en de Europese kampioen ging tegen de vlakte. Een stevige smakkerd volgde, waarbij Van der Poel op zijn schouder leek te belanden. “Van Aert sprong eigenlijk te traag over de balken. Daardoor misrekende ik me. Ik kon niet meer corrigeren en plots lag ik tegen de grond”, doet Van der Poel het verhaal van zijn tuimelperte. “Pas op: ik vond het knap dat Van Aert sprong, want de balkjes lagen er echt niet ideaal bij. De aanloop was niet simpel. Na de val sprong ik wel nog, maar enkel wanneer het nodig was om het verschil te maken.”

Averij liep Van der Poel niet op. Dat bleek ook in de ronden die nog volgden. “Neen, pijn heb ik gelukkig niet”, aldus Van der Poel, die nog wel weerwerk kreeg van Michael Vanthourenhout. “Ik wist op dat dit een rondje zou zijn dat hem wel nog zou liggen. Het gedeelte na de balken was echter op mijn maat en daar heb ik uiteindelijk handig gebruik van gemaakt. In het tweede gedeelte van de omloop, op een technische strook, wist ik dat mijn moment zou komen. Ik schudde Michael van me af en dan was de zege een feit.”