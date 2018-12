Ook het privéleven van Mathieu van der Poel loopt op wieltjes: “Ik heb een vaste vriendin en het is een Belgische” MDB

08 december 2018

15u19

Bron: Het Nieuwsblad 0

Geen Mathieu van der Poel in de Brico Cross in Essen en de Druivencross van Overijse dit weekend. De veldrijder die dit seizoen de overwinningen aan elkaar rijgt, vertoeft dezer dagen in het Spaanse Benicassim waar hij een stage afwerkt. Daar kwam hij met opvallend nieuws over zijn liefdesleven. “Ik heb een vaste vriendin en ze heet Roxanne Bertels. Een Belgische”, vertelde de 23-jarige Nederlander aan Het Nieuwsblad. “Ze werkt op de marketingafdeling van Porsche. In Finland ben ik eens met een Porsche op ijs gaan rijden en daar hebben we elkaar leren kennen. Ze zijn daarna eens met een hele delegatie naar de cross in Hulst komen kijken waarna we iets zijn gaan drinken. Dan zijn we een paar keer op date gegaan en nu zijn we een paar maanden samen.” Niet alleen in het veld, maar ook op privévlak dartelt Mathieu van der Poel dezer dagen dus door het leven.