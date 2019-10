Exclusief voor abonnees Ook afgelopen weekend geen maat op Eli Iserbyt: “Snak naar duel met Mathieu” Joeri De Knop

14 oktober 2019

09u11 0 Veldrijden Vier op zes. Leider in Wereldbeker en Superprestige. Niemand die Eli Iserbyt (21) wat doet in Van der Poel-loos veldritland. Het is wachten op ‘His Royal Highness’. “Dan is mijn rijk wellicht uit. Al snak ik nu toch eens naar een duel met Mathieu.”

Wat een leuke pot veldrijden was dit, zeg. Spankracht van de eerste tot de laatste minuut. Spectaculaire wendingen. Vleugje dramatiek in volle finale. En de lokale speaker die voor wel héél apart entertainment zorgde langs de drassige beemden van de Nijslootsweg. ‘En we rammen er nog eens op los, beste mensen... Iserbyt, Aerts en Hermans: met de tred van de pinguïn. In de achtergrond: Piet Dock en Zweeck en Zoete van Sauwels Pauzen. Wat een skenario!’ Stand-upcomedian! Iemand Mathieu gemist? Wout? Wij alvast niet.

