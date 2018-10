Onze winteranalist Niels Albert bekijkt Wout van Aert en het veldrijden voortaan nog scherper: "Ik was toe aan een ander leven" Joeri De Knop

13 oktober 2018

08u42 0 Veldrijden Vanaf nu, elke dinsdag in uw krant en op HLN.be, fietst huisanalist Niels Albert (32) opnieuw kriskras door het crosspeloton. Lovend waar het kan, streng als het moet. Voortaan 'onpartijdig' ook, want los van Wout van Aert. "Ik was toe aan een ander leven." Het échte leven.

Niels Albert stopt als coach Wout van Aert', kopte onze krant eind augustus. Dat was best even schrikken.

"Eind februari, na het WK in Valkenburg, had ik de knoop in mijn hoofd al doorgehakt. Mijn fietsenzaak draaide op volle toeren, Valeska was zwanger. Ik wilde gewoon meer thuis zijn. En tijd creëren voor mijn gezin."

Niet dat Wout en jij ruzie hadden of op elkaar uitgekeken waren?

"Zeker niet. Ik heb nog steeds een warm contact met hem. De drie fietsen waarmee hij wereldkampioen werd, kregen - het stof, de modder en het zweet van de inspanning er nog aangekoekt - een prominente plaats in de winkel. We hebben ons geweldig geamuseerd samen, fantastische jaren beleefd. Waarin de 'ups' de 'downs' overtroffen. Na die derde wereldtitel dacht ik: ideaal moment om afscheid te nemen. In schoonheid."

